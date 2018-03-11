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Spor

Darüşşafaka - Beşiktaş Sompo Japan: 74 - 67

İSTANBUL,(DHA) SALON: Ayhan Şahenk HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammet Baygül, Okben Ulubay 8, Johnson 14,Eric 2, Cummings 9, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 7, Kidd 6 BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams

11 Mart 2018 21:12

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, İsmail Aydın, Halit Can Cihan
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Muhammet Baygül, Okben Ulubay 8, Johnson 14,Eric 2, Cummings 9, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 7, Kidd 6
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 10, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu 7,Clark 15, Sertaç Şanlı 2, Diebler, Weems 6, Lalanne 4, Kenan Sipahi, Semih Erden,Can Maxim Mutaf
1\'İNCİ PERİYOT: 18-17
DEVRE: 38-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 20\'nci haftasında Darüşşafaka sahasında Beşiktaş Sompo Japan\'ı 74 - 67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Darüşşafaka 13\'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise 6\'ncı kez sahadan mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Darüşşafaka\'dan Scottie Wilbekin oldu. 

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