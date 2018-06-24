DARÜLACEZE SAKİNLERİ OYLARINI KULLANDI



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için Okmeydanı\'ndaki Darülaceze sakinleri de oylarını kullandı.

Darülazece sakini yaklaşık 350 kişi Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

Oy kullanma işinin sorunsuzca devam ettiğini belirten Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, \"Vatandaşın fiziki durumu ne olursa olsun, milletine ve ülkesine karşı olan görevini yapmak için günün erken saatinde burada oy verme görevini gerçekleştiriyor. Gayet güzel bir şekilde geçiyor. Bütün sakinlerin oy vermek için çaba sarf etmeleri bizi memnun ediyor. Burada yüzde yüze yakın oy kullanılacaktır. Burada her siyasi görüş kendini rahatça temsil edebiliyor. Kimsenin burada oy kullanılmasına müdahale olmaz. Ama engelli olan arkadaşların oy vermesine de yardımcı olmak görevimiz. Burada 510 kişi kalan 350 civarında da oy kullanacak olan var. Oy kullanma becerisini tıbbi heyet belirliyor\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Oy kullanmayı bekleyen darülaceze sakinleri

-Oy verenler

-Engellilere refakatçilerin yardımcı olması

-Sandık görevlilerinin görüntüsü

- Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile röp

-Genel ve detaylar

