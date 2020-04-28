Darülaceze Başkanı'ndan "Sürekli yardım ediyorum, teşekkür etmiyorlar" diyen Murat Övünç'e: Kusurunuz edepsizce hitap etmeniz

Darülaceze, "Haftanın üç günü Darülaceze’ye gidip yardım ediyorum. Bir teşekkür etmiyorlar" diyen sosyal medya fenomeni Murat Övünç'e; "Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir" diye yanıt verdi.

Çektiği videolarla medyada yer alan Murat Övüç, Darülaceze'ye yönelttiği suçlamalarla kurumdan tepki aldı.



"Bundan sonra hiçbir kuruma yardımda bulunmayacağım. Çünkü kurumlar kıymet bilmiyor" diyen Övüç şöyle devam etti: "Haftanın üç günü Darülaceze’ye gidip yardım ediyorum. Şu Darülaceze’nin başkanı kimdir, kimdir buranın başkanı. Bir teşekkür edeceksin. Aylardır gelip yardım ediyorum oraya, bir teşekkür edeceksin…"

"Önce siz daha kibarca hitap ediniz"

Bunun üzerine Darülaceze’den yanıt gecikmedi ve "Darülaceze gösteriş yapanların değil, gönülden verenlerin desteği ile 126 yıldır hizmetine devam ediyor ve edecektir. Bizim kusurumuz sosyal ağlarda sizi takip etmemek. Ama sizin kusurunuzsa edepsizce Darülaceze başkanına hitap etmeniz. Önce siz aynı platformda daha kibarca hitap ediniz. Sonrasında biz de size ‘Okkalı bir teşekkür ederiz’ sizi de gönülden verenlerin arasında görmek isteriz." yanıt verdi.