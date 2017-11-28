Darülaceze Başkanı Cebeci: Burası asla taşınmayacak

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) DARÜLACEZE Başkanı Hamza Cebeci, \"Burası asla taşınmayacak. Tarihi misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek\" dedi.

Cebeci, \'Darülaceze taşınıyor\' iddiaları üzerine Şişli Okmeydanı\'nda bulunan Darülaceze\'deki makamında bir basın toplantısı düzenlendi.

DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ AYRI BİR MERKEZ OLACAK

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla Arnavutköy\'e bağlı Yassıören Köyü\'ne yapılacak olan \'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin ayrı bir merkez olacağını söyledi. Cebeci, Okmeydanı\'ndaki 122 yıllık tarihi bina için, \"Burası tarihi misyonuna ve fonksiyonuna uygun bir şekilde hizmet vermeye devam edecek\" dedi.

3. HAVALİMANINA ÇOK YAKIN OLACAK

Yassıören Köyü\'ne yapılacak projeye ilişkin bilgiler veren Başkan Cebeci, \"Proje 3. havalimanına çok yakın. Biz, günümüzün şartlarına daha güzel ve daha kolay hizmet verilebilecek bir ortamı hazırlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yapacağımız bu proje dünyada bir numara olacak. O yapıldıktan sonra bir tane de Anadolu Yakası\'nda yapılacak. Nüfus yaşlanıyor. Sanayi toplumlarında \'yatalak hastamızı evde bırakıp akşam gelip tekrar bakma\' gibi bir şansımız yok. Dolasıyla bu tür müesseselerin Türkiye\'ye yakışır daha geniş daha büyük çaplı olması gerekir\" ifadesini kullandı.

\"BİN 500 KİŞİLİK BİR YER YAPILACAK\"

Cebeci, \"Bugün İstanbul\'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın İstanbul\'da baktığı 50 bine yakın insan var. Bu yapacağımız yeni yer, bin 500 kişilik bir yer. Sadece İstanbul\'da 65 yaş üzeri 1,3 milyon insan var. Böyle müessseselere ihtiyaç var. Gönül ister ki kimse hasta olmasın ve böyle yerlere ihtiyaç olmasın. Ancak oluryorsa da bunun en iyisi de bizde olsun isteriz. Projemiz avam bir proje. Çok ciddi bir ekip ile çalışılacak. Orada görev yapacak hemşirelere lojman, belki evi uzak olan kalacaklara belki bir 100 daire olacak\" şeklinde konuştu.

\"BURASI ASLA TAŞINMAYACAK\"

Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Darülaceze için \"Burası asla taşınmayacak. tarihi misyonunu devam ettirecek\" diyen Hamza Cebeci, \"Burası Abdülhamid\'in bu millete bir hatırasıdır. Buranın nizamnemesini bile muhafaza ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Darülaceze\'nin bir versiyonu şeklinde diğerlerini de yapacağız. Oraya da Darülaceze diyeceğiz ama orası ayrı bir merkez olacak. Burayla da ilgili herkesin içi rahat olsun. Misyonuna, fonksiyonuna ve hizmetine devam edecek. Burası niye tarihi misyonu, fonksiyonuyla devam edecek diyoruz, ecdadımızın ne kadar hoşgörülü olduğu din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı olmaksızın kapıya gelen her mağduru ve mazlumu alıp ona sahip çıkmış\" ifadelerini kullandı.

Toplantıda basın mensuplarına projenin tamamlandıktan sonraki halini gösteren video görseli de paylaşıldı.

PROJE HAKKINDA

Öte yandan Yassıören Köyü\'ne yapılacak Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri\'nin yapımına 2018 Nisan ayı gibi başlanacağı öğrenildi. 149 bin 858 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek projenin \'yatay şehir\', \'yavaş şehir\', \'yaşanabilir şehir\' anlayışı ile tasarlanarak erişilebilir yeşil sertifikalı çevre dostu yaklaşımıyla inşa edileceği bildirildi. Yeşil sertifikalı olacak olan proje bünyesinde tamamı yerli üretim elektrikli araçlar hizmet verecek. Tüm dezavantajlı insanların erişimini sağlayacak donatılarla erişilebilir bir sosyal hizmet şehri hedefleniyor.

150 YATAK KAPASİTELİ OTEL

Proje kapsamında, rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli birimi, psikiyatrik tanılı birimi, servis birimleri, yoğun bakım gözlem birimi, sağlıklı erkek ve kadın birimleri, nostaljik köy kahvesi, gölet, mesleki rehabilitasyon yapılacak ergoterapi bilgileri geleneksel Türk eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu, konukların konaklayacağı 150 yatak kapasiteli otel, çocukların tüm ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkeziyer alacak.

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