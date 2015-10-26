Darth Vader'a oy isteyen Chewbacca'ya yaka paça gözaltı!

Ukrayna'da dün gerçekleşen yerel seçimlerde Odessa'da Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin kurgusal karakterlerinden Chewbacca kostümlü şahıs propaganda yasağını deldiği için gözaltına alındı. Chewbacca'nın Darth Vader için oy istediği iddia ediliyor.

Dört polisin müdahale ettiği Chewbacca kostümlü adam, polis sayısının artmasıyla çareyi teslim olmakta buldu. 'Yıldız Savaşları' serisinde önemli roller alan 'Chewbacca', karakterine bürünen şahıs zorla polis aracına bindirildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, 'Chewbacca' çıkarıldığı mahkemede ‘toplum düzenini bozma ve polise karşı koymak’ suçlarından dolayı 170 grivna (yaklaşık 8 dolar) idari para cezasına çarptırıldı. Duruşmaya da Chewbacca kostümü ile giren şahıs ‘Star Wars’ hayranı olduğunu, Darth Vader ile fotoğraf çektirmek için seçim bölgesine geldiğini söyledi. Polisin kimlik sorması üzerine tartışma çıktığın beyan etti.

Chewbacca ile polisin mücadelesi ise amatör kameralara yansıdı. Chewbacca’nın desteklediği ‘Blok Darth Vader’ siyasi partisi, Ukrayna’da bugün yapılan yerel seçimler öncesinde ilginç bir seçim kampanyasına imza atmıştı.Komünizmin sembollerinden Lenin heykelini Darth Vader’e çevirmişti. Chewbacca, heykel açılışına da katılmıştı. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ‘Blok Darth Vader’ siyasi partisine 10 Eylül’de yerel seçimlere resmen katılmasına izin vermişti.