Darphane'de devam eden grev pasaport basımını sıkıntıya soktu

Darphane'de yaklaşık iki aydır süren grev, birçok alanda işleyişi olumsuz etkiliyor. Altın, bozuk para, pasaport, nüfus cüzdanı gibi kıymetli evrakın basıldığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde 8 Temmuz'da başlayan grev, pasaport basımını durdurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün elinde kalan son 100 bin pasaport da bittiğinde yeni cüzdan verilemeyecek. Bu da en fazla 20 gün daha yeni pasaport verilebileceği anlamına geliyor.



Stoklarda pasaport tükeniyor



Emniyet'in pasaport defteri stoklarına ek olarak Darphane'nin de elinde 140 bin adetlik baskı bulunuyor. Grevin devam etmesi halinde bu miktar Emniyet'e devredilecek. Yetkililer bu şekilde yeni pasaport taleplerinin yaklaşık bir ay daha karşılanabileceğini belirtiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Emniyet'in elindeki pasaportların eğer talep normal seviyede kalırsa en iyi ihtimalle 20 günde tükeneceğini söyledi.



Emniyet bu duruma çözüm yolları arıyor



Darhane, 1 Haziran 2010'da yürürlüğe giren çipli pasaport uygulaması kapsamında 3 yılda basım rekoru kırdı. 2013'ün ilk dört ayında 1 milyonu aşkın çipli pasaport basıldı. Daha önce günde 4-5 bin pasaport üretilirken, bu sayı taleplerle 8 bin 500'e çıktı. Son dönemde baskı sayısı 5 bine oturdu. Kaynaklar ortalamanın 9 bine yaklaşabileceğini belirtti. Yeniden yapılanan Pasaport Dairesi, teknolojik altyapısıyla pasaport alım süresini dört güne kadar düşürmüştü.

