Darphane'ye devredilen sigara ve içki bandrolleri ihalesi, AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş adamına verildi!

İhaleleri iptal edilen ve Darphane'ye devredilen sigara ve içki bandrolleri, 3 ay önce yeni kurulan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'ye desteğini açıklayan Herşey Türkiye İçin Platformu Genel Koordinatörü Halil İbrahim Danışmaz'ın şirketine verildi. DNS isimli şirket ihaleyi alır almaz, bandrol fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı.

Tütün ve alkollü ürünlerin kimlik kartı olarak bilinen bandrollerin, yerli ve milli yapılması amacıyla başlatılan operasyonda, adrese teslim ihaleler ve AKP'ye yakın şirketlere sağlanan avantajlar nedeniyle sektörde büyük tartışma yaşanıyor.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre; Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu. Ancak ekonomi yönetimi bandrollerin yerli ve milli üretilmesi için görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verip ihaleleri iptal etti.

Yetki verilir verilmez şirket kuruldu

Böylece görev kamuya geçti. Herkes yeni bandrolleri devletin üretmesini beklerken çıkarılan düzenlemelerle önce Darphane Matbaası, Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıldı, hemen ardından da işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Tam da bu yetkinin ardından Türkiye'de mayıs ayında DNS isimli bir firma kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Darphane, ihale Kanunu kapsamından çıkarıldı

18 Nisan 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Darphane ve Damga Matbaası Kamu İhale Kanunu kapsamından çıkarıldı. 29 Mayıs 2020'de DNS isimli bir firmanın Halil İbrahim Danışmaz patronajında kurulduğu Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı.



Eylül başında Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi tebliğle bandrol basımının bir hizmet sağlayıcıya yani Darphane dışında bir firmaya devredilmesine onay verdi.

11 Eylül'de Darphane Genel Müdürlüğü, DNS adlı şirketin yeni hizmet sağlayıcısı olacağını duyurdu. Üstelik Sicpa'nın tüm üretim tesisleriyle yetişmiş teknik personeli DNS'nin kullanımı için Darphane'ye tahsis edildi. Yeni kurulan DNS bandrol basımı konusunda büyük bir avantaj elde etti.

Bandrollere yüzde yüz zam geldi

Darphane'nin Sicpa'dan aldığı yetişmiş insan ve teknolojiyi direkt kendisi kullanmak yerine niçin DNS firmasına işi verdiği anlaşılamadı.



Üstelik yetki DNS'ye verildikten hemen sonra bandrol fiyatlarına yüzde 100, ihraç ürünlerine de yüzde 400 zam yapıldı. Bu sayede firmaya 30 milyon dolar civarında bir nakit destek sağlandığı iddia edildi.