Darphane grevi kırılmaya çalışılıyor

Grevde olan Darphane’de şimdi de “içki ve sigara bandrolü” krizi çıktı. Geçtiğimiz ay greve giden Darphane’nin yaptığı işler arasında içki ve sigarada kaçakçılığı önlemek için kullanılan bandrollerin üretimi de vardı. Hassas bir konu olduğu ve kaçakçılıkla mücadelenin en önemli ayaklarından biri olduğu için de bandrollerin Darphane içinde işçileri tarafından üretilmesi, sadece bandrollerin kişileştirme işleminin Sicpa-Assan firması tarafından yapılması sağlanıyordu. Ancak Darphane’de greve çıkılmasının ardından bandrol yapımında sıkıntı olabileceğini öngören Gelir İdaresi Başkanlığı Sicpa’ya “Bandrolleri grev sürecine firmanız tarafından belirlenecek başka bir basım tesisinde yaptırın” talimatı verdi.

Hacer Boyacıoğlu'nun Radikal'deki haberine göre, talimata ulaşan Darphane’de örgütlü Basın-İş Sendikası ise soluğu mahkemede aldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ni giden sendika, “Bu işlemi durdurun” talebinde bulundu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Bu işlem hem grev kırıcılığıdır. Hem de bandrol güvenliğinin Darphane kontrolünden çıkıp özel bir şirketin kontrolüne verilmesine yol açar. Bu nedenle yürütmeyi durdurma ve iptal kararı istiyoruz” talebinde bulundu.

8 Temmuz’da greve çıkılan Darphane’de, sendika şimdi de “Grev kırıcılığı yapılıyor” iddiasıyla mahkemeye gitti. Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne Basın-İş Sendikası tarafından sunulan dava dilekçesinde 8 Temmuz saat 14.00 itibariyle Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde yasal grev kararı alındığı anımsatıldı. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği grev zamanında başka işçi alınamadığı ve başkalarının çalıştırılamayacağı kaydedilen dilekçede, ancak bu düzenlemeye aykırı gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bandrol üretiminin de grev kapsamında olduğu belirtilen dilekçede, “Bandrol için Gelir İdaresi Başkanlığı Sicpa-Assan Ürün Güvenliği San. Ve Tic. AŞ ile sözleşme yapmıştır. Ancak bandrol yapımı baskı, tabakalama, kişileştirme ve kesmeden oluşmaktadır. Güvenlik anlamında bandrol yapımı (baskı, tabakalama, kesme) Darphane içerisinde darphane işçilerince yapılırken, bandrol kişileştirme işlemi ise Sicpa-Assan tarafından yapılmaktadır. Baskı, tabakalama ve kesme işlemlerinde çalışan darphane çalışanları da greve katılmaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Sicpa şirketine grev süresince bandrol üretiminin ve dağıtımının etkilenmemesi “Firmanız tarafından belirlenecek başka bir basım tesisinde işlemlerin yaptırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması” talimatını verdiğinin ortaya çıktığı belirtilen dilekçede, “Bu tamamen yasal grev kararını etkisiz hale getirmeye dönüktür” denildi.

Olayın güvenlik boyutunun da olduğu belirtilen dilekçede, “Darphane içerisinde bile başka bölümlerde çalışan işçilerin bandrol bölümüne girmesi yasak iken, bandrol işinin dışarıda yaptırılmaya çalışılması hukuka aykırıdır. Bandrol malzemeleri dışarı çıktığında grevdeki işçilerin işyerinde ve üretimde etkisi kalmayacak. Ayrıca bandrol güvenliği darphane kontrolünden çıkıp özel bir şirketin kontrolüne verilecektir. Bu nedenle idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.