Darp şikâyetinin cezası huzurevi sakinlerine hizmet vermek oldu

İzmir’de yaşayan ve hakkında ‘darp şikayeti’ bulunan kuaför Serkan Ürken’in cezası huzurevi sakinlerinin saç kesimini, el ve ayak bakımını ücretsiz yapmak oldu. Şikayetçi ile şüpheli arasındaki anlaşmazlığı mahkemeye taşımadan çözmeyi hedefleyen ‘Uzlaştırma modeli’, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine yaradı.

Cumhuriyet’in haberine göre Ürkek’in eski bir çalışanı, patronunun kendisini dövdüğünü öne sürdü. Savcılık soruşturma açınca devreye İzmir Adliyesi bünyesindeki Uzlaştırma Bürosu girdi. Uzlaştırmacı Ercan Tağ, suçlamanın mahkemeye taşınması yerine iki tarafın da kabul edebileceği teklifler sundu.

Serkan Ürkek ve şikayetçi, arabulucunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi’nde kalan 25 kadının saç kesimi ile el ve ayak bakımlarını kuaförün ücretsiz yapması yönündeki uzlaşma teklifini kabul etti. Kuaför Serkan Ürkek üç çalışanıyla birlikte Huzurevi’ne gitti.

Hemen işe koyulan genç kuaför, huzurevi sakinlerinin saçlarını boyadı, istedikleri modelde kesim yaptı, el ve ayak bakımlarını gerçekleştirdi. Ürkek’in ceza olarak yaptığı çalışma, huzurevinin 25 kadın sakini için ödül oldu.

Uzlaştırma modeli ile belirlenen cezayı çekmekten hiç rahatsızlık duymadığını ve yaptığı işi yük olarak görmediğini dile getiren 17 yıllık kuaför Serkan Ürkek, zaman zaman gönüllü olarak da bu tür çalışmalarda bulunduğunu söyledi.