Darp edilen tiyatrocunun organizatör firmayı tehdit ettiği iddiası

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 12 Aralık günü oynanan \'Kanlı Nigar\' isimli tiyatro gösterisi sırasında sahnede darp edilen tiyatrocu Abdullah Suphi Yüksekcan\'ın organizatör firmayı mesajla tehdit ettiği iddia edildi.

\'Kanlı Nigar \'isimli oyunu Tokat\'a getiren organizasyon firmasının sorumlusu Ferhat Açıkgöz, sahnede gerçekleşen darp olayını onaylamadıklarını söyledi. Olayın sorumlusu S.Ş. ile yollarını ayırdıklarını belirten Açıkgöz, parasının tamamını alamadığına dair Abdullah Suphi Yüksekcan\'ın oyun ortasında seyirciye hitaben yaptığı konuşmanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıkgöz, darp olayı öncesinde Abdullah Suphi Yüksekcan\'ı organizatör firmaya tehdit içerikli mesajlar attığını öne sürdü. Açıkgöz, şunları söyledi:

\"Yaşanan şiddet olayını bizler de kabul etmiyoruz. Şiddet olayına karışan arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık. Olayı özetleyecek olursak, Abdullah Bey sahnede \'bizim paramızı vermediler, bizim isimlerimizi kullanarak bunlar sizin gözünüzün önünde dolandırıyorlar\' gibi bir ifade kullanmıştır. Bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim yapmış olduğumuz ödemeler ortadadır. Oyunun maliyeti de ortadadır. Her şeyden önce bizim aramızda bir sözleşme var. Hiçbir tiyatro oyuncusu arada sözleşme olan bir işi seyirciye yansıtma hakkına da sahip değildir. Sahnede paramızı alamadık diyorlar, sonraki gün yaptıkları açıklamalarda paramızın sadece yüzde 20\'lik kısmını alamadık diyorlar. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Madem tiyatrocu ve sanatçısınız, paranızın yüzde 20\'lik kısmı için bunu hem Tokatlıya, hem de tiyatro seyircisine yapma gibi bir şansınızın olmadığını düşünüyorum. Ayrıca gerekli şartları da yerine getirmemişlerdir. 32 kişi oynanan bir oyunu 14 kişiyle oynadılar. Oyunda dekor dahi yoktu. Darp olayından dolayı karşı tarafın bir davası var. Bununla ilgili biz de şikayette bulunduk. Resmi açıdan bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz mağdur durumdayız. Biz de gereken işlemleri savcılık aracılığıyla başlattık.\"

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