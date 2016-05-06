Darp edilen şoför kalp krizi geçirdi, otobüs devrildi!

Kocaeli’nin Başiskele İlçesi’nde yol verme nedeniyle tartıştığı belediye otobüsü sürücüsü tarafından dövülmesine içerleyen halk otobüsü sürücüsü, direksiyonun başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkıp kaldırıma çıkan halk otobüsü elektrik direğine çarparak devrildi. 10 yolcu yaralanırken, kalp krizi geçiren halk otobüsü sürücüsü 63 yaşındaki Ali Osman Kaçar hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Olay saat 11.45 sıralarında, Başiskele Çuhane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmit’ten Arslanbey Mahallesi’ne giden Ali Osman Kaçar yönetimindeki 41 HC 742 plakalı halk otobüsü ile bir belediye otobüsünün sürücüsü yol verme meselesi nedeniyle Kandıra sapağı mevkiinde tartıştı.

Belediye otobüsünün sürücüsü Ali Osman Kaçar’ı tartakladı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Ali Osman Kaçar direksiyon başına geçerek Arslanbey Mahallesi’ne doğru giderken rahatsızlanınca aracın kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan halk otobüsü elektrik direğine çarparak devrildi.



Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil’den yardım istediler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Osman Kaçar’a kalp masajı yapılırken, hastaneye kaldırıldı. Ali Osman Kaçar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 10 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Halk otobüsünde bulunan bir kişi, "Kandıra sapağında yol verme nedeniyle belediye otobüsünün sürücüsü ile kavga etti. Yola devam etti. Aracı kullanırken dayak yemesine çok içerledi. Kendi kendine söyleniyordu. Bu sırada kafası öne doğru düştü ve kaza meydana geldi" dedi.



Polis yolcuların iddiası üzerine halk otobüsü sürücüsünü darp eden belediye otobüsü sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatırken, soruşturma başlatıldı.