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Darp edilen kadını korumak isteyen genç futbolcu öldürüldü

Yunus Emre İzol, yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı

30 Ocak 2018 16:04

İstanbul Yedikulespor'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldovalı E.D.’ye şiddet uygulayan Ayhan A.’yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. İki kişinin de yaralandığı olayı gerçekleştirdiği belirlenen Ayhan A., gözaltına alındı.

Hürriyet Gazetesi'nden Çetin Aydın'ın haberine göre; Yunus Emre İzol ve arkadaşları, 28 Ocak gecesi saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde sohbet ediyordu. Bu sırada taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin sadırdığını gördüler. Darp edilen kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşlarına, kadını darp eden kişi bıçakla saldırdı. İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

Saldırgan hastanede yakalandı

Saldırı sırasında eli yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

Kadın telefonunu çalmakla suçladı

Polisin yaptığı araştırmaya göre, alkollü olduğu belirtilen Ayhan A. İmrahor Caddesi'ndeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D.’yle, telefonunu çaldığını söyleyerek tartışmaya başladı. E.D. bu suçlamayı reddederek taksiye binmek için hamle yaptı.

Bıçakla saldırdı

Ayhan A., E.D.’yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.’ya,”Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun” dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

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