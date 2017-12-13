Darp edilen futbolcu Mertcan Çam: Köpek kulübesine bağlayacaklardı

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam, yaşadığı dayak olayını anlattı. Çam, alacaklarını tahsil etmek için Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğu için çıldıran Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim ve yanındakilerden canını güçlükle kurtardığını, kulüpte daha önce de benzer olaylar yaşandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bizzat görüşüp güvence verdiği Mertcan Çam ve ailesinin şikayeti üzerine başkan Yetim gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. Olay gecesi Şanlıurfa’dan kaçtığı araba ile geldiği Erzincan’dan ağabeyi Yiğit Çam tarafından alınıp memleketi Trabzon’a götürülen Mertcan, ısrarlara karşın yaşadıklarını bütünüyle anlatmamıştı.

Hürriyet gazetesine konuşan Mertcan Çam yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Başkan ansızın bir yumruk attı. Yumruk kulak arkama geldi. Yere düştüm. Yerde, ‘Başkanım yapma n’olursun’ diye yalvardım. Dinlemedi, tekme atmaya başladı. Yüzümü koruyarak yere kapaklandım. Belime, boşluklarıma gelen tekmelerle soluk alamıyordum. O vurmaya devam etti. 2-3 tekme daha attı. Yağmurluğumun kapşonundan tutarak kapıya doğru sürükledi ‘Seni köpek kulübesine bağlayacağım ulan it’ diye bağırıyordu. O arada ağza alınmayacak bir sürü küfürler daha etti. Aileme bana küfrediyordu. Kapıya kadar sürükledi. Ardından ikinci başkan Giray Küçük ve şoförü geldi. Ben ayırıp beni kurtaracaklar sandım ama yanılmışım.”

‘’Batuhan Karadeniz, maçtan sonra havalimanına kaçtı!’’

“Geçen yıl ismini vermek istemediğim tanınmış bir futbolcu da kümeye düşme maçımız olan Ş.Urfaspor-Elazığ maçının devre arasında başkanla tartıştı. Başına geleceği anladığı için oyundan çıkmak istedi. Hoca onu değiştirdi. O da hemen giyinip havalimanına doğru taksiyle kaçtı. Ama yakalanmamak için Urfa havalimanına değil, Diyarbakır havalimanına kaçtı. Kaçmasaydı büyük ihtimal başına benim başıma gelenden daha beter şeyler gelebilirdi. Zira benimki sadece paramı hakkımı isteme konusu, onun olayında küme düşme durumu da vardı. Hayatı bile tehlikeye girebilirdi.” (Bu futbolcu Batuhan Karadeniz... Mertcan Çam, adını vermek istemedi ancak Hürriyet gazetesi o dönemle ilgili yaptığımız küçük bir araştırmada futbolcunun Batuhan Karadeniz olduğunu belirledi.)"

‘’Bir çocuğa bunu nasıl yaparlar’’

Şanlıurfaspor veya halkıyla en ufak bir problemimim yok. İki senedir onların sayesinde para kazandım, isim yaptım. Problemim o üç şahısladır. Mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum. Asla geri adım atmayacağım. Benzer olayları diğer arkadaşlarımın da yaşamaması için işin peşini asla bırakmayacağım. Çünkü ailem beni oraya emanet yolladı, onlar emanete ihanet ettiler. Ben 22 yaşında bir çocuğum oysa başkan ve adamları 45-50 yaşında insanlar. Bunu bir çocuğa nasıl yaparlar? Kendi çocuklarına yapılmasını isterler mi? Benim annem, babam, abim perişan oldular. Ben hakkımı istemekten başka ne yaptım?

''Futbolcular susmadı, Ali Tandoğan korktu''

Teknik direktörümüz Ali Tandoğan maalesef bana da aileme de destek olmadı. Korkmuş olabilir. Olaydan haberi olmadığını söyledi. Ama yalan. Ortalık yıkılırken nasıl haberdar olmaz. Antrenörlüğe yeni başladığı için kariyerinden korkmuş olabilir. Ama tüm futbolcu arkadaşlarım bana destek oldu. Hepsi lehime ifade verdiler. Hepsine cesaretlerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

‘’Geleceğimden korkuyorum’’

Ben futbolcuyum. İşim bu. Şimdi, başka kulüpler beni suçlu ve ortalığı karıştıran adam olarak görüp istemezler mi diye korkuyorum. Oysa kim olsa daha fazlasını yapardım. Kaçmayacaktım da beni köpek kulübesine bağlamalarına izin mi verecektim?

‘’258 bin Lira’yı vermemek için’’

İki yıldır TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Şanlıurfaspor’da oynuyorum. İlk senenin parasını tam alamadım. 88 bin liram kaldı. Onu da TFF’ye bildirmiştim. İkinci yıl bunu bile bile tekrar benimle sözleşme yaptılar. Sözleşmenin şartlarına uymadılar. 100 bin lira vermişlerdi. 170 bin lira alacağım içerde kaldı. Geçtiğimiz yılı da dahil edersek 170 bin artı 88 bin lira alacağımın peşine düştüm.”(Hürriyet)