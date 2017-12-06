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Spor

Darp edilen futbolcu, başkandan şikayetçi oldu

  Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) KİRALIK olarak forma giydiği Şanlıurfaspor'un kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu

06 Aralık 2017 23:23

 

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)

KİRALIK olarak forma giydiği Şanlıurfaspor\'un kulüp binasında darp edilen Trabzonsporlu futbolcu Mertcan Çam, kulüp yöneticileri ve saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.
Şanlıurfaspor\'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Mertcan Çam, dün akşam idmana çıktığı sırada saldırıya uğradı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan\'a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu. 
Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, \"İki sezondur Urfada\'yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa\'dan geldim, Erzincan\'da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mertcan Çam\'ın açıklamaları
- Futbolcunun yaralarını göstermesi
- Detaylar

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