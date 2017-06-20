Darp edilen doktor şikâyet amacıyla gittiği jandarmada da hakarete uğradığını iddia etti

Şanlıurfa'da Yardımcı Aile Sağlık Merkezi Hekimi Doktor Hacı Yusuf Eryazgan, bir hastaya antibiyotik ilaç yazmadığı gerekçesiyle darp edildi. Şiddete uğrayan doktor Eryazgan şikâyetçi olmak için gittiği jandarmada ise görevli bir uzman çavuşun "pislik hekimler" sözünü sarf ederek kendisine hakarette bulunduğunu ileri sürdü.

İddiaya göre adı açıklanmayan bir hasta, görevli doktor Hacı Yusuf Eryazgan'a antibiyotik yazmasını istedi. Ancak doktor Eryazgan, hastaya gelişigüzel antibiyotik yazılmadığını, belirli kontrollerde yazılacağını söylemesi üzerine hastası bu duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine önce sözlü sonrada fiziki olarak doktora şiddet uygulayan hasta merkezden ayrıldı.

Daha sonra doktor ise şikâyetçi olmak üzere jandarmayı aradı. Hasta tarafından saldırıya uğradığını, ancak 300 metre uzaklıktaki jandarma karakolundan ekiplerin sağlık merkezine 1 saat sonra geldiğini ifade eden doktor Eryazgan şunları söyledi:

"Hasta benden antibiyotik talebinde bulundu, ben de artık antibiyotik ilaçların belirli kontrollerden sonra yazılabileceğini belirttim. Bunun üzerine kişi bana hakaret ederek saldırdı. Bende bu durum üzerine şahıstan şikayetçi olmak için jandarmayı aradım. Daha önce 10 dakika içerisinde gelen jandarma o gün 1 saat içinde gelmediler. Bende bunun daha önce aile sağlık merkezinde yaşanan terhis muayeneleri ile ilgili olan bir sıkıntıdan kaynaklandığını düşündüm. Bu şekilde bir ifadem oldu. Karakola gittiğimde karakol komutanı ve jandarma uzman çavuşunun hekimlere hakaret eder tavırlarını gördüm. 'Sen pislik yaptığın için, senin gibi doktorlar pislik yaptığı için biz bu hareketleri size yapıyoruz. Darp olayınıza gelmek zorunda değiliz' dediler. Beni tahrik etmeye çalışıp, 'Hadi bana saldır, hadi erkeksen bana vur' dedi. Şanlıurfa'da doktorlar zaten çok zor şartlarda çalışıyor. Kanun ile mutlaka bir an önce düzeltilmesi ve Sağlık Bakanlığı'nın bu işe el atması gerekmekte. Yarın suç duyurusunda bulunacağım. Bugün normal ifadelerimizi verdik. Dava açılıyor. Kamu görevini kötüye kullanan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağız."

Yaşanan olay üzerine Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Hüseyin Güntürkün, olay anında meslektaşının can güvenliğinin sağlanmadığını belirterek, jandarmanın da Doktor Hacı Yusuf Eryazgan'a hakaret ettiğini ifade etti. Şanlıurfa'da her gün sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve saldırının yaşandığını kaydeden Güntürkün, "Caydırıcı önlemler alınmadığı ve şiddetin artmasının önüne geçilmediği sürece, devletimizin hekimini koruduğu ve hekim haklarına saygı duyulduğu söylenemez. Hele ki bölge jandarma komutanı H.T'nin görevlerini hiçe sayıp fiziksel şiddet görmüş bir kamu çalışanını tehdidi ayrıca Jandarma Uzman Çavuş F.B'nin meslektaşımıza tahrik edici şekilde 'hadi dokunsana bana' söylemleri asla kabul edilemez. Hiçbir jandarma personelinin devletimizin hekimine 'pislik hekimler, işinizi yapmayıp sorun çıkarıyorsunuz, hastaların isteklerini neden yapmıyorsunuz' gibi ifadeler kullanmaya hakkı yoktur. Hiçbir kimse hekimleri tehdit edemez. İlgili komutanın kanunla kendisine verilen görevi kişi ayrımı gözeterek sürdürmesi ve sorumluluklarını yerine getirmemesi ve aynı zamanda hekimlik değerini ayaklar altına alan tavrı nedeniyle görevinden el çektirilmesini talep ediyoruz. Vicdanlarda açılan yara ancak ilgili şahısların görevden alınması ile bir nebze de olsa sarılabilir" dedi.

15 gün iş görmez raporu alan doktor Yusuf Eryazgan'ın olayıyla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor. (DHA)