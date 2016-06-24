Darp edildiği öne sürülen Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kırıcı diskalifiye edildi

Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kırıcı diskalifiye edildi.

Ceyda Kırıcı'nın Kısmetse Olur yarışmasının yapım sorumlusu Yasemin Öztürk tarafından darp edildiği öne sürüşmüş, sızdırılan ses kaydı bu iddianın gerçek olmadığını ortaya çıkmıştı.

Kısmetse Olur evindeki son çekimde yapım sorumlusu Yasemin ve Ceyda arasında çıkan tartışma sonucu olay büyüdü. Bu tartışmanın sonucunda da Ceyda Kırıcı evden kovuldu. Kısmetse Olur yapımcıları bunu diskalifiye olarak duyuracaklar.

Ceyda Kırıcı instagramda yazdı

Ceyda Kırıcı Kısmetse Olur'dan atılmasıyla ilgili olarak instagramdaki hesabından 'Allah büyüktür' diye yazdı. Ceyda Kırıcı dayak olayına değinmeden şunları söyledi;

-"Bu dünya ne kadar sahteymiş. Elbet bir gün iyi niyetli ve güzel kalpli insanlarda olacak. O günler uzak değil Allah büyüktür.'

Adnan'ın kral seçilmesine sinirlenen Ceyda Kırıcı krizin ardından harekete geçmiş ve geçen hafta internete düşen o ses kaydını sızdırmıştı.

KISMETSE OLUR YAPIMCISI : O... çocuğu diye girdiniz. Onu kral seçtiniz diye kendini duvarlara vuruyorsun.

CEYDA KIRICI : Adama programı kötülüyor. Hepiziniz anasına babasına savunuyor o adamı bana karşı savunuyorsunuz. Adama kızacağınız yerde bana bağırıyorsun.

KISMETSE OLUR YAPIMCISI : Adama kızmadım ceza kesmedim mi zannediyorsun? Bu 8 ay önce söylenmiş bir ses kaydı. Sen bu ses kaydını Melek'ten ne diye istedin?

CEYDA KIRICI : Melek bana at ses kayıtlarını dinleyeceğim merak ediyorum dedi.

KISMETSE OLUR YAPIMCISI : Melek ne dedi. Ceyda bana dedi ki 'Sen de ses kayıtları vramış o. çocuğunu mahvedeceğim dedi. '

CEYDA KIRICI'NIN DAYAK İDDİASI

Ceyda Kırıcı'nın yine internete sızdırdığı öne sürülen dayak iddiası da ses kaydında yer alıyor. Konuşmadan ortaya çıkan bakın ne?

KISMETSE OLUR YAPIMCISI : Benim seni dövdüğüme dair böyle aptal b.ktan iddialarını ıspatla bakayım Ceyda! Hadi ispatla...

CEYDA KIRICI : Ben uyandım böyle morluklar çıktı bacağımda.

KISMETSE OLUR YAPIMCISI : Oha Ceyda! Yuh Ceyda sürekli yediğin kaba s.çıyorsun. Morluklar çıktı diyor gece gelip seni mi dövdüm. Ruh hastası mısın Ceyda?

CEYDA KIRICI : Sen mi yaptın diyorum Abla! Zaten sinir krizi geçirmişim hiç bir şey hatırlamıyorum. Saçma sapan o. çocuğu yüzünden beni ne hale getirdiniz ya..