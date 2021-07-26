Daron Acemoğlu ve Şevket Pamuk’a 'British Academy Corresponding Fellow' unvanı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve Bilim Akademisi kurucu üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk, British Academy’nin sosyal ve beşeri bilimler alanında üstün başarıları nedeni ile 2021 yılında onur üyeliğine seçtiği 84 bilim insanı arasında yer aldı. İki bilim insanı, The British Academy Corresponding Fellow unvanına layık görüldü.

84 bilim insanı arasında 52 kişi İngiltere Üniversitelerinden, 29’u ise ABD, Avustralya, Hindistan, Rusya, İtalya, Fransa, Singapur, Polonya, Çin, Türkiye, Almanya, İrlanda, Kanada, İsveç ve Macaristan Üniversitelerinden seçildi. British Academy’nin yaklaşık 1400 fellow’u (üyesi) bulunuyor.