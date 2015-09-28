Darmstadt’tan Dortmund’a son dakika şoku



Alman birinci futbol ligi Bundesliga'da 7. hafta pazar günü yapılan iki kaşılaşmayla tamamlandı. Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund ligin yeni takımı Darmstadt’ı ağırladığı mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Hafta içinde oynanan maçta Hoffenheim ile 1-1 berabere kalarak ilk puan kayıplarını yaşayan Dortmund ekibi, lige bu sezon yükselen Darmstadt karşısında da Aytaç Sulu’nun son dakika golüne engel olamadı. Borussia Dortmund’un ikinci sıradaki yeri değişmese de Pazar günü konuk olacağı Bayern Münih ile arasındaki puan farkı 4’e yükseldi. Konuk takım Heller’in golüyle öne geçerken bu haftayı da boş geçmeyen ve 63 ve 71’inci dakikalarda attığı gollerle takımını önce üstünlüğe taşıyan Pierre-Emerick Aubameyang Bundesliga tarihinde sezon başından beri her maçta en az bir gol atma rekorunu bir hafta daha geliştirmiş oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel, 33 yıl sonra ilk kez bir resmi maçta karşılaşacakları rakipleri için “ne kadar zor ve ne kadar komplike olacağını biliyoruz” demişti ve haklı çıktı. Deplasmanda Schalke ile berabere kalan, Bayer Leverkusen’i yenen Dirk Schuster yönetimindeki Darmstadt Dortmund’tan da puan koparmasını bildi ve ligde 10 puana ulaştı.

Frankfurt evinde yenilmiyor

Eintracht Frankfurt ile Hertha Berlin’i karşı karşıya getiren zevkli ve futbol kalitesi zaman zaman yükselen pazarın diğer mücadelesi 1-1 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı. Ev sahibi takım golcü oyuncusu Alex Meier ile öne geçerken (22.), başkent ekibi bitime kısa süre kala Vladimir Darida ile beraberliği sağladı (83.). Başkent ekibi uzun süre geride götürdüğü maçtan puan çıkarmış olmaktan memnun olsa da rakibiyle oynadığı dördüncü maçta da galibiyet alamadı. Öte yandan Eintracht Frankfurt ise evindeki yenilmezlik serini 14 maça çıkardı.

Lewandowski'den bir rekor daha

Bundesliga’da Bayern Münih Mainz deplasmanında 3-0 kazanarak yedide yedi yaptı ve liderliğini korudu. Thomas Müller’in penaltı kaçırdığı (21.) karşılaşmanın gollerini Robert Lewandowski (51./63.) ve yeni transfer Kingsley Coman (68.) attı.

Hafta içinde Wolfsburg’a 9 dakikada 5 gol atarak rekor kıran Lewandowski Mainz’ı da boş geçmedi ve attığı 2 golle Bundesliga kariyerinde 100 ve 101. gollerine ulaştı. Polonyalı forvet böylece 168 maçla Bundesliga tarihinde en çabuk dalya yapan ilk yabancı futbolcu oldu.

İstasitikler yanıltmadı

Schalke Hamburg deplasmanında 1-0 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve puan cetvelinin 3. sırasındaki yerini korudu. Leroy Sane son iki lig maçında olduğu gibi yine gol atarak takımına 3 puan kazandırdı (61.). Oyuna yedek başlayan genç yetenek henüz 6. dakikada sakatlanan Marco Höger'in yerine dahil olmuştu. Hamburg ise Brunno Labbadia yönetiminde sahasında ilk yenilgisini aldı. Maç öncesi istatistikler de konuk takımdan yanaydı. Schalke’nin hiçbir rakibi karşısında bu kadar çok galibiyeti yok (36.) ve başka bir takıma karşı bu kadar fazla gol atmadı (134.). Karşılaşmanın ilginç anlarından biri de orta hakem Jochen Drees’in sakatlanarak yerini dördüncü hakem Marco Fritz’e bırakması oldu.

Beş maçlık yenilgi serisinin ardından Hannover yine 1 puan alabildi. Wolfsburg ile Hannover’i karşı karşıya getiren mücadele 1-1 sona erdi. ‘Kurtlar’ Bas Dost’un golüyle öne geçerken (40.) ikinci yarıda daha iyi bir mücadele sergileyen Hannover beraberliği Japon Hiroshi Kiyotake’nin golüyle kurtardı (57.). Wolfsburg bu sonuçla Çarşamba günü Manchester United ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 5-1’lik Bayern Münih yenilgisinin yaralarını tam olarak saramasa da evindeki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı.

Hoffenheim ve teknik direktörü Markus Gisdol bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Augsburg’a konuk olan mavi-beyazlılar rakibini 3-1 yenerken konuk takımın gollerini biri penaltıdan olmak üzere Kevin Volland (10./68.penaltı) ve Jonathan Schmid (73.) attı. Augsburg bir ara Güney Koreli Ja-Cheol Koo’nun kafa golüyle bareberliği sağlamıştı (38.). Hoffenheim bu sezon beşinci kez öne geçtiği bir maçı ilk kez kazanarak şeytanın bacağını kırdı.

Altıncı haftada Hannover deplasmanında 3-1 kazanarak ilk puanlarını alan ve umutlanan Stuttgart yedinci haftada sahasında Mönchengladbach’a aynı skorla yenilerek altıncı sezon yenilgisini aldı ve taraftarlarını bir kez daha üzdü. Konuk takım Granit Xhaka (17.), Christian Gentner kendi kalesine (20.) ve bitime kısa süre kala Raffael’in golleriyle sonuca giderken Stuttgart’ın tek golünü penaltıdan Daniel Ginczek kaydetti (40.). Düşme hattında kalan Stuttgart’ta teknik direktör Alexander Zorniger’in koltuğu sallantıda. Buna karşılık Mönchengladbach Favre’ın istifasından sonra takımın başına gelen geçici teknik direktör Andre Schubert yönetiminde iki maçta iki galibiyet aldı. Şimdi Schubert kalıcı teknik direktör olur mu ? sorusu soruluyor.

Bremen düşüşte

Werder Bremen Bayer Leverkusen’i ağırladığı maçı da 3-0 kaybederek hanesine üst üste 3'üncü mağlubiyetini yazdırdı. Bu sonuç teknik direktör Viktor Skripnik’i biraz daha baskı altına aldı. Bayer Leverkusen’in gollerini Admir Mehmedi (31.), Julian Brandt (58.) ve Kevin Kampl (64.) attı. Bremen evinde oynadığı son iki Leverkusen maçını kazanmıştı.

Cuma günü oynanan 7. haftanın açılış maçında Köln ile Ingolstadt 1-1 berabere kalarak puanları paylaşmıştı.

8'inci haftanın programı

2 Ekim Cuma

Darmstadt – Mainz

3 Ekim Cumartesi

Hoffenheim – Stuttgart

Mönchengladbach – Wolfsburg

Hertha Berlin – Hamburg

Hannover – Werder Bremen

Ingolstadt – Eintracht Franfkurt

4 Ekim Pazar

Schalke – Köln

Bayern Münih – Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - Augsburg