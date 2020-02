Dark'ın yapımcılarından Netflix sürprizi

Netflix'in orjinal yapımlarından Dark'ın yaratıcıları Jantje Friese ve Baran bo Odar'ın önümüzdeki yıllarda Avrupa'da çekilecek birçok Netflix yapımında görev alacakları bildirildi.

Netflix Uluslararası Orijinal Yapımlar Başkan Yardımcısı Erik Barmack konuya ilişkin şunları söyledi:

“Netflix olarak her zaman eğlencenin sınırları aşıp, dünyanın dört bir yanına uzanmasını hedefliyoruz. Bo ve Jantje yaptığımız anlaşma ve birlikte hayata geçireceğimiz yeni projeler için çok mutlu ve heyecanlıyız. Hem bize olan güvenleri hem de hikaye anlatıcığı konusunda vizyonumuzu paylaştıkları için kendilerine teşekkür ederiz."

Baran bo Odar ve Jantje Friese ikilisi ise gelecektki projelere ilişkin olarak, “Netflix ile olan iş birliğimizi daha da ileriye taşımaktan ötürü çok heyecanlıyız. Hikayemizin ve vizyonumuz dünyanın dört bir yanına ulaşmasından mutluluk duyuyoruz. Netflix ile iş birliğimize sınırları zorlayacağımız yeni yapımlarla devam etmek için sabırsızlanıyoruz. Önümüzde sizleri bekleyen pek çok sürpriz var" ifadesini kullandı.

About Baran bo Odar and Jantje Friese:

Münih Televizyon ve Film Üniversitesinden mezun olan Jantje Friese ve Baran bo Odar, Odar'ın ilk filmi "The Silence"dan beri birlikte çalışıyorlar.

İkili son olarak Tom Schilling ve Elyas M'Barek'in yer aldığı uzun metrajlı "Who Am I - No System Is Safe" filminde bir araya geldi. 2014 yılında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde görücüye çıkan film, Alman Film Ödülleri'nlerinde kazandığı üç ayrı ödülün yanısıra En İyi Alman Film olarak Bambi ödülünün de sahibi oldu. Variety tarafından hazırlanan "İzlenmesi Gereken 10 Yönetmen" listesinde yer alan Odar, Oscar ödüllü Jamie Foxx'un yer aldığı Sleepless filmi ile Hollywood'a adım attı. İkili, senaryosunu ve yönetmeliğini üstlendikleri ilk Alman orijinal yapımı Dark'ın dünya çapındaki başarısının ardından, dizinin ikinci sezonu ve Netflix için hayata geçirecekleri yeni projeler üzerinde çalışıyor.

Netflix Hakkında

Netflix, 190'dan fazla ülkede 125 milyon üyesinin farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği dünyanın lider internet eğlence hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.