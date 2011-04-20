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Kültür-Sanat

'Dark Knight'ın kadrosu tamamlandı

Christopher Nolan'ın Batman efsanesini sona erdireceği serinin son filmi 'The Dark Knight Rises'ın kadrosu tamamlandı...

20 Nisan 2011 03:00

T24 - 'Inception'da Christopher Nolan ile birlikte çalışan Marion Cotillard ve Joseph Gordon-Levitt'in de 'The Dark Knight Rises' kadrosuna katıldığı kesinleşti.

Christopher Nolan'ın Batman efsanesini sona erdireceği serinin son filmi 'The Dark Knight Rises'ın kadrosu tamamlandı. 



Nolan’ın 2012 yılında gösterime girecek yeni Batman filminin kadrosundaki son isimler de Warner Bros tarafından onaylandı. Böylece, uzun zamandır adı geçen Marion Cotillard ve Joseph Gordon-Levitt de kadroya katılmış oldu.

Nolan 'Inception'da birlikte çalıştığı oyuncuların çoğunu yeni Batman filmine dahil etmiş oldu.  Christian Bale (Batman), Anne Hathaway (Kedi Kadın), Tom Hardy (Bane), Gary Oldman, Michael Caine ve Morgan Freeman gibi isimlerin merakla bekelnen yeni Batman'de oynayacağı daha önceden kesinleşmişti.

Filmin çekimleri ise önümüzdeki aylarda başlayacak.



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