Dark’ın final sezonunun tarihi belli oldu; fragmanı yayınlandı

Netflix’in bilim kurgu dizisi Dark'ın final sezonunun 27 Haziran 2020'de yayınlanacağı duyuruldu.

Netflix’in Alman yapımı orijinal dizisi Dark’ın kısa sürede popülerleşmesini sağlayan bir anda çözülen karmaşık olay örgüsü ve gergin havası üçüncü sezonda da devam edecek. İkinci sezonun son sahnesinde yaşanan ve zaman mevhumunu ortadan kaldıran "pilot twist" ardından oluşan tüm sorular yanıt bulacak. Jonas ve Martha’nın mücadelesine tanık olacağız.

Jonas'ın aklındaki sorulara yanıt bulmak için yola çıkacağı yeni sezonda, bu kez ona eşlik edecek kişi Martha olacak.