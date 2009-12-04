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Dario Moreno ödülü Pekkan'ın

Süper Star Ajda Pekkan, 'Dario Moreno' ödülüne layık görüldü.

04 Aralık 2009 02:00

8Süper Star Ajda Pekkan, 'Dario Moreno' ödülüne layık görüldü.

  Fransa Başkonsolosluğu tarafından organize edilen “Dario Moreno” ödülü, bu yıl Ajda Pekkan’a veriliyor. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın yanı sıra Fransa Kültür Bakanı’nın da aralarında bulunduğu ödül jürisinde, Osman Korutürk, Selmi Andak, Ertuğrul Özkök, Aziz Koçoğlu, Hıncal Uluç, Ayşe Kulin, Atilla Dorsay, Erol Yaraş, Gönül Yazar, Ali Kocatepe, Leyla Alaton, Kaden Garanti, Robert Schild, Mukadder Sezgin, Esin Avşar gibi ünlü isimler yer aldı.

Ajda Pekkan’ı bu ödüle layık gören jüri üyeleri, Candan Erçetin, Ferhat Göçer, Nilüfer, Sezen Aksu, Zuhal Olcay, Ege ve Timur Selçuk’un da aday gösterilmesiyle zor bir seçim yaptı. Bu ödül 40 yıl önce yine Erkan Özerman tarafından organize edilmiş ve Hitit Güneşi’nden yapılan ilk ödül, Esin Avşar’a Fransa’da verilmişti.
 

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