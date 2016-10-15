Dario Fo'ya veda: Ateistiz ama, annem ve babam şu an beraber

Geçen Perşembe günü hayatını kaybeden Nobel ödüllü İtalyan tiyatro ustası Dario Fo, bugün Milano'da düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

Dario Fo'nun sevenlerinin son kez selamlaması için Piccolo Teatro Strehler'de tutulan tabutu, sabah saatlerinde binlerce kişinin toplandığı Duomo (katedral) önündeki meydana geirildi. Ateist Dario Fo için düzenlenen laik törende Bella Ciao marşı ve Dario Fo'nun yazdığı şarkılar bir bando tarafından çalındı.

Yağmur altında yapılan törene, Dario Fo'nun büyük destekçisi olduğu 5 Yıldız Hareketi lideri Beppe Grillo'nun da aralarında yer aldığı siyasetçiler ve edebiyatçılarla birlikte binlerce kişi katıldı. Bir günlük yas ilan edilen Milano'da Belediye Sarayı'ndaki bayrak Fo'yu selamlamak için yarıya indirildi.

Dario Fo'nun isteği üzerine törende çok az sayıda kişi, yalnızca oğlu Jacopo Fo ve yakın dostu Carlo Petrini birer konuşma yaptı. Jacopo Fo, "Biz komünist ve ateistiz fakat babam, annem öldükten sonra da onunla konuşmayı ve ona danışmayı bırakmadı. Biraz da animistiz, çünkü alsında gerçekten ölmek mümkün değil. Eminim ki annem ve babam şu an beraberler ve kahkalar atıyorlar" diye konuştu.

Petrini de, meydanda toplanan kalabalığa, Dario Fo'yu "şarkılar söyleyerek, dans ederek" neşeyle yolcu etme çağrısı yaptı.

Meydandaki törenin ardından Fo'nun naaşı, 2013'te hayatını kaybeden karısı Franca Rame'nin yanına gömülmek üzere Famedio mezarlığına götürüldü.

Siyasi hicvi, meddahlık geleneği ve Ortaçağ saray soytarısı tarzıyla birleştiren ve bu yüzden "yüce soytarı", "halkın soytarısı" olarak da anılan Dario Fo, 90 yaşında, solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Aralarında "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", "Ödenmeyecek, Ödemiyoruz!" isimli tiyatro oyunlarının da bulunduğu eserleri yaklaşık 30 dile çevrilen Dario Fo 1997'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Siyasi, dini ve toplumsal eleştirileri nedeniyle sansür ve baskılara maruz kalan Dario Fo'nun ölümünün ardından, sıklıkla eleştirdiği Başbakan Matteo Renzi de dahil olmak üzere siyaset dünyasının hemen her kanadından Fo'ya övgü dolu veda mesajları gelmişti.

Ancak Dario Fo'nun oğlu Jacopo Fo, Facebook'a yazdığı mesajda "Tabii şimdi herkes Dario'ya övgüler diziyor. Hayatı boyunca ona sansür uygulamak ve darbe indirmek için her şeyi yaptıktan sonra. S..." diye tepki gösterdi.