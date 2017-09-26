Darijo Srna doping testini geçemedi; futbola ara verdi: Bu, kariyerimi bitirdiğim anlamına gelmiyor!

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ve Hırvatistan Milli Takımı’nın veteran futbolcusu Darijo Srna, doping testini geçemedi ve futbola ara verdiğini açıkladı.

35 yaşındaki Hırvat futbolcu, takımı Shakhtar’ın Şampiyonlar Ligi’nde Napoli ile oynadığı karşılaşmanın ardından doping testinden geçemedi.

Shakhar’ın internet sitesinden yaptığı açıklamada doping testini geçemediğini kabul eden Srna, “Asla isteyerek doping kullanmadım. Kendime avantaj sağlayacak bir şey yapmam. Şu an soruşturmam devam ediyor. Durumum açıklık kazanana dek sahalarda olmayacağım” dedi.

"Kariyerimdeki tüm başarıları çok

çalışarak, dürüst bir şekilde kazandım"

Kariyerini sonlandırmadığını, sadece ara verdiğini belirten 35 yaşındaki deneyimli sağ bek, “Bu, kariyerimi bitirdiğim anlamına gelmiyor. Bunun sözünü verebilirim. Kariyerimde kazandığım tüm başarıları çok çalışarak, dürüst bir şekilde kazandım” diye konuştu.

Shakhtar Donetsk kulübü de Darijo Srna’nın açıklamasına yer verdiği metinde futbolcularına güvendiklerini ve sonuna kadar desteklediklerini belirtti.