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Spor

Darijo Srna doping testini geçemedi; futbola ara verdi: Bu, kariyerimi bitirdiğim anlamına gelmiyor!

35 yaşındaki Hırvat futbolcu, takımının Napoli ile oynadığı maçın sonunda doping testini geçemedi

26 Eylül 2017 16:08

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk ve Hırvatistan Milli Takımı’nın veteran futbolcusu Darijo Srna, doping testini geçemedi ve futbola ara verdiğini açıkladı.

35 yaşındaki Hırvat futbolcu, takımı Shakhtar’ın Şampiyonlar Ligi’nde Napoli ile oynadığı karşılaşmanın ardından doping testinden  geçemedi.

Shakhar’ın internet sitesinden yaptığı açıklamada doping testini geçemediğini kabul eden Srna, “Asla isteyerek doping kullanmadım. Kendime avantaj sağlayacak bir şey yapmam. Şu an soruşturmam devam ediyor. Durumum açıklık kazanana dek sahalarda olmayacağım” dedi.

"Kariyerimdeki tüm başarıları çok
çalışarak, dürüst bir şekilde kazandım"

Kariyerini sonlandırmadığını, sadece ara verdiğini belirten 35 yaşındaki deneyimli sağ bek, “Bu, kariyerimi bitirdiğim anlamına gelmiyor. Bunun sözünü verebilirim. Kariyerimde kazandığım tüm başarıları çok çalışarak, dürüst bir şekilde kazandım” diye konuştu.

Shakhtar Donetsk kulübü de Darijo Srna’nın açıklamasına yer verdiği metinde futbolcularına güvendiklerini ve sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

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