Darıca'da Kerbela şehitleri anıldı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- TÜRKİYE Caferiler Vakfı, Kocaeli\'nin Darıca İlçesi\'nde Aşure mateminde Kerbala şehitlerini andı.

Türkiye Caferiler Vakfı tarafından Hz. Muhammed\'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 kişinin Kerbela\'da şehit edilmesinin yıldönümü nedeniyle Darıca Nenehatun Stadı\'nda Aşure Matemi Töreni düzenledi. Yağmur altında yapılan anma etkinliğine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Necmi Özen, Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başladı.

Türkiye Caferiler Vakfı Başkanı Yahya Kemal Utar dua ederek Kerbela şehitlerini andı. Utar konuşmasında, \"Kerbela çölünde öldürülen Hz. Hüseyin, İslam peygamberinin torunudur. Bütün mezhepler Hz. Peygamberin ona karşı olan sevgi ve muhabbetini mübalağasız yazmışlardır ama nedense öldürülmesi karşısında sessiz kalmış ve itirazlarda bulunmamışlardır. Ben Müslüman\'ım diyen herkesin ortak peygamberi Hz. Muhammed olduğuna göre Hz. Hüseyin\'e matem tutmak nebevi bir sünnet olduğu gibi her Müslüman\'ın boynunun borcudur\" dedi.

Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan bugünün Müslümanlar için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, \"Hz. Hüseyin\'in ve 70 kişinin Kerbela\'da şehit edilmesinin acı tarihidir. Kerbela\'yı çok iyi anlamalıyız. Kerbala\'yı anlamak Hz. Hüseyince yaşamaktır. Bugün bizlere düşen tüm farklıkları bir tarafa bırakıp yeni Kerbela\'ların önüne geçmeliyiz\" diye konuştu.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, \"Bu acı hepimizin acısı. Kerbela bir ve beraber olmayı öğretmeli. Acılar paylaşıldıkça azalıyor. Bugün bir ve beraber olmanın matemini yaşıyoruz. Kerbela\'daki bu acıdan dolayı hepimizin başı sağ olsun\" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise şöyle konuştu:

\"Bu büyük matem gününde başta imam Hz. Hüseyin olmak üzere tüm Kerbela şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepimizin şahitliklerine mazhar etsin diyorum. Caferisiyle, Alevisi ile, Sünnisi ile her 10 muharremde hep birlikte gönlümüzden, yüreğimizden, zihnimizden ve kalbimizden, ya şehit diyoruz, ya mazlum diyoruz, ya maktul diyoruz ve ya Hüseyin diyoruz\"

Programın ardından Kızılay\'a kan bağışında bulunuldu.



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