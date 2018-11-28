Darıca'da denizi kirleten gemi tespit edildi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde geçen 5 Kasım\'da, denizde görülen kirliliğe neden olan geminin Yalova\'daki bir tersanede bakım ve onarım halinde olduğu tespit edildi. Denizi kirleten gemiye idari yaptırım uygulanması için çalışmalar başlatılırken, tüm masrafların da gemi yetkililerinden tazmin edileceği belirtildi.

Geçen 5 Kasım\'da, Darıca Yalı Mahallesi\'ndeki Darıca Vapur İskelesi civarında denizde kirlilik tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denizin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Kayalık alanda yoğun gözlenen kirliliğin giderilmesi amacıyla yetkili temizlik firması da görevlendirildi. Kirliliğe neden olan geminin bulunması amacıyla sudan ve Yalova\'nın Altınova ilçesindeki tersanede bakım ve onarım gören geminin yakıt ve slaç tanklarından numuneler alındı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Laboratuvarı\'nda yapılan parmak izi analiz sonuçlarına göre, kirliliğin gözlendiği bölgeden alınan atık numunesi ile gemiden alınan numunelerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi. Bunun üzerine denizi kirleten gemiye idari yaptırım uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı. Temizlik çalışmaları sonucu oluşan tüm masraflar da gemi yetkililerinden tazmin edilecek. Ayrıca, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



FOTOĞRAFLI