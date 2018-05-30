Darıca Gençlerbirliği'nde Vural yeniden başkan seçildi

Erol POLAT / DARICA(Kocaeli),(DHA) - TFF 2\'nci Lige yükselen Darıca Gençlerbirliği\'nde yapılan kongre ile Mücahid Vural yeniden başkan seçildi.

Darıca Gençlerbirliği\'nin kongresi Darıca Belediyesi\'nin meclis salonunda yapıldı. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Mücahid Vural, yeniden başkan seçildi. Mücahid Vural, 2017-2018 sezonuna şampiyonluk sözü vererek başladıklarını belirterek, \"Bu sezon oynadığımız grupta rakiplerimizin güçlü olduğunu, onlarında bu şampiyonluk yarışında olacağını biliyorduk ve nitekim de öyle de oldu. Ligin ilk yarısını bitirdiğimizde hedefimizden uzaktık. Devre arasında çok iyi bir kamp geçirerek ara transfer döneminde yaptığımız nokta transferlerle tekrardan bu yarışın içine girdik. İkinci devrede 14 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet alarak çok kıymetli bir başarı grafiği yakalayarak sezonu şampiyon tamamladık. Sezon boyunca yağmur çamur demeden, zamanından, işinden, ailesinden fedakârlık ederek hem iç sahada, hem deplasmanlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta belediye başkanımıza, kulüp yöneticilerimize ve taraftarımıza çok teşekkür ederim. Bu sene kulüp olarak farklı bir politika izleyeceğiz. Bu seneyi \'Feda\' yılı olarak ilan ettik. Tüm Darıca halkı, artık takımını daha da kucaklamalı\" dedi.

Kulübün onursal başkanı olan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı konuşmada, \"Birlik ve beraberlik olunca başarı da geliyor. Darıca Gençlerbirliği başlı başına bir markadır, artık yeni bir yola çıkıyoruz. Biz her zaman bu kulübün yanındayız. Bizler yıllardır maddi manevi her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

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