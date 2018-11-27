Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcular antrenmana çıkmadı

İSTANBUL,(DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 14 hafta sonunda topladığı 18 puanla 10\'uncu sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği\'nde futbolcular alacakları ödenmemesi sebebiyle ikinci kez antrenmanı boykot etti.

TFF 2\'nci Lig\'in 15\'inci haftasında sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği\'nde futbolcular bugün 15:00\'te yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösteren futbolcular, antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Oktay Derelioğlu ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Sarı-yeşilli ekipte, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde de 3 gün antrenmana çıkmayan futbolcular, böylece bir kez daha antrenmanda yer almayarak tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan takımdaki tüm futbolcular geçtiğimiz günlerde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvuruda bulunmuştu.