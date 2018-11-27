T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcular antrenmana çıkmadı

İSTANBUL,(DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 14 hafta sonunda topladığı 18 puanla 10'uncu sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği'nde futbolcular alacakları ödenmemesi sebebiyle ikinci kez antrenmanı boykot etti

27 Kasım 2018 19:40

İSTANBUL,(DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 14 hafta sonunda topladığı 18 puanla 10\'uncu sırada bulunan Darıca Gençlerbirliği\'nde futbolcular alacakları ödenmemesi sebebiyle ikinci kez antrenmanı boykot etti. 
TFF 2\'nci Lig\'in 15\'inci haftasında sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile karşılaşacak olan Darıca Gençlerbirliği\'nde futbolcular bugün 15:00\'te yapılacak olan antrenmana çıkmadı. Alacaklarının ödenmemesini gerekçe gösteren futbolcular, antrenman için hazırlık yapan teknik direktör Oktay Derelioğlu ve ekibine çalışmaya katılmama kararlarını iletti. Sarı-yeşilli ekipte, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçı öncesinde de 3 gün antrenmana çıkmayan futbolcular, böylece bir kez daha antrenmanda yer almayarak tepkilerini dile getirdi. 
Öte yandan takımdaki tüm futbolcular geçtiğimiz günlerde alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvuruda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TFFLig Kırmızı GrupDarıca GençlerbirliğiLigKonya Anadolu SelçuksporAlacaklarınınOktay DerelioğluSarıyeşilliManisa Büyükşehir BelediyesporTürkiye Futbol Federasyonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24