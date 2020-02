Darıca Gençlerbirliği'nde Derelioğlu dönemi

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli) (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği\'de teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu getirildi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca GB Başkanı Mücahid Vural, başkan yardımcısı Lokman Demirtaş, yöneticiler Ahmet Sağlam ve Ali Ekmel Bilir katıldı. Teknik direktörlük görevine getirilen Oktay Derelioğlu\'nun ekibi şöyle:

Sporif Direktör - Hakan Menekşe, Yardımcı Antrenör - İsmail Şengül, Atletik Performans Antrenörü - Muhammet Emin Tizgici, Analiz Antrenörü - Yasin Erdal ve Kaleci Antrenörü Ayhan Kızılelma

KARABACAK: \"BU MARKAYI SİLMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ\"

Darıca GB Onursal Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, imza töreninde yaptığı açıklamada, \"Yönetim olarak görev değişikliğine karar verdik. Oktay hoca ve ekibi ile anlaştık. Yeni bir süreç, kulübümüze hayırlı olsun. Oktay hocamız ve ekibi hemen takımın başına geçti. Darıca Gençlerbirliği, herkesin sahip çıkması ile dimdik ayakta devam ediyor. Darıca GB her zaman hedefleri olan bir kulüptür. Yeni dönemde bu başarılara yakın bir çalışmalara imza atacağız. Ben her zaman bu kulübün yanındayım. Darıca ailesi olarak biz bir ve bütünüz. Darıca GB, halkın takımıdır. Bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Darıca GB bizim evladımızdır. Bu markayı silmeye kimseye gücü yetmez. Oktay Derelioğlu ve ekibine başarılar dilerim\" dedi.

DERELİOĞLU \"DARICA GB\'Yİ SÜPER LİG\'E ÇIKARACAK BİR DÜŞÜNCE YAPISINDAYIZ\"

Darıca Gençlerbirliği\'nin yeni teknik direktörü Oktay Derelioğlu ise imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derelioğlu yaptığı konuşmada, \"Tüm Darıca halkının desteği ile çok güzel yerlere geleceğiz. Altını çizerek belirtiyorum. Biz kısa vadeli değil uzun vadeli geldik. Bu kulübü Süper Lig\'e çıkaracak bir düşünce yapısı ile buradayız\" dedi.

Derelioğlu, \"Öncelikle Şükrü başkanımıza, Mücahid başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Bu takıma gerçekten büyük işler yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Darıca GB bizim örnek alacağımız bir kulüp. Ben her zaman dışardan Darıca GB\'ye büyük bir sempati ile baktım. Burada biz sevgi ve huzur ortamı olduğunu hissettik. Burada uzun vadeli geldik. Kulüpte yeni bir yapılanma var. Allah inşallah yardımcımız olur. Biz çok çalışarak ve üreterek birşeyler yapmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Konuşarak değil çalışarak, üreterek bi rşeyler yapacağız\" ifadelerini kullandı.

\"ÇOK İYİ YERLERE GELECEĞİZ\"

Çok iyi yerlere geleceklerini söyleyen Derelioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Tüm Darıca halkının desteği ile çok güzel yerlere geleceğiz. Altını çizerek belirtiyorum. Biz kısa vadeli değil uzun vadeli geldik. Bu kulübü Süper Lig\'e çıkaracak bir düşünce yapısı ile buradayız. Burası bizim kulübümüz. En büyük desteği başkanımız Şükrü Karabacak\'tan alacağımıza eminim. Darıca GB\'de tarihi ile tesisleri ile çoğu kulüpte olmayan imkanlar var. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Burada her şey mükemmel. Burada kurumsal yapımızı da büyüteceğiz. Allah nasip ederse bir üst lige çıkarsak yeni bir stadımız olacak. Akhisar Belediyespor, Süper Lig\'de mücadele ediyorsa, biz neden başarmayalım? Ekibimiz gayet iyi isimlerden oluşuyor. Her şey çok güzel olacak\" dedi.

DERELİOĞLU BU HAFTA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Öte yandan Oktay Derelioğlu\'nun çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Kırklarelispor maçında kulübede yer alacağı öğrenildi.

