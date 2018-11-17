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Spor

Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor: 4-0

Erol POLAT / DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xxx) - Kerem (xxx), Uğur (xxx), Abdullah (xxx), Kemal Tokak (xx) (Dk

17 Kasım 2018 20:25

Erol POLAT / DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir
HAKEMLER: Hasan Avcı (xxx), Murat Tuğberk Curbay (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ercüment (xxx) - Kerem (xxx), Uğur (xxx), Abdullah (xxx), Kemal Tokak (xx) (Dk.69 Mehmet Yeniler xx), Servan (xxx), Zeki (xxx), Aytaç (xxx), Tuncay (xxx) (Dk.83 Coşkun), Cesur (xxx), Ahmet Kutluer (xxx) (Dk. 50 Aziz Kızılgün)
TOKATSPOR: Ahmet Said (x) - Erdi (x) (Dk.67 Fatih Kıran x), Muharrem (x), Mete (x), Rıza (x), Oğulcan (x), Yusuf (x), Alp (x)(Dk.58 Haluk x), Ali Han (x), Fatih Üge (x) (Dk.81 Faruk)
GOL: Dk. 37-41 Kemal, Dk. 50 (P) Ahmet, Dk. 66 Tuncay (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Servan, Tuncay (Darıca Gençlerbirliği), Alp (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Tokatspor\'u 4-0 mağlup etti.

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