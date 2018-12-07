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Spor

Darıca Gençlerbirliği, Oktay Derelioğlu'nun görevine son verdi

Erol POLAT / DARICA-KOCAELİ,(DHA) Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar üzerine teknik direktör Oktay Derelioğlu'nun görevine son verdi

07 Aralık 2018 21:10

Erol POLAT / DARICA-KOCAELİ,(DHA)

Darıca Gençlerbirliği yönetimi, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar üzerine teknik direktör Oktay Derelioğlu\'nun görevine son verdi.
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği\'nin Onursal Başkanı Şükrü Karabacak ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural basın toplantısı düzenledi. 
Teknik direktör Oktay Derelioğlu\'nun Antalya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle görevine son verildiğini ifade eden Şükrü Karabacak, \"Oktay Derelioğlu maç sonrası yaptığı açıklamada Darıca Gençlerbirliği\'nin dağılacağını ifade etmişti. 14 yıldır bu kulübün destekçisiyim. 14 yıldır dağılmayan bir kulüp Oktay Derelioğlu\'nun sözüyle mi dağılacak ? Kimse kulübün üstünde değildir. Kendisi haddini aşmıştır, bugün itibariyle de görevi son bulmuştur\" diye konuştu.
Oyunculara ödemelerin yapılacağını belirten Karabacak, \"Pazartesi günü oyuncuların alacakları konusunda ödemeler yapılacak. Bu takım play-off oynayacak, her türlü desteği verdik, yine vereceğiz. Bu takım güzel yerlere gelecek, kimse merak etmesin. Darıcalılar merak etmesinler. Piyasa borçlarımızı da ödeyeceğiz, takım satılmayacak. Bir sponsor firma ile anlaştık. Yakın zamanda yeni teknik direktörümüzü de açıklayacağız\" ifadelerini kullandı.

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