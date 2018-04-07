Darıca Gençlerbirliği - Yeşil Bursa: 5-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Nurettin Çiçek (xx), Adnan Akbulut (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx)(Dk.69 Oktay x), Cafercan (xx), Aziz (xx), Bünyamin (xx), Mehmet (xx), Doğancan (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx)(Dk.76 Hakkı x), Görkem (xx)(Dk.68 Enes x)

YEŞİL BURSA: Murat (x) - İbrahim (xx), Ömer (x), Kadir (x), Mustafa (x), Hakan (x), Fatih (x), Ogün (x), Adem (x), Berat (x), Tuncay (xx)(Dk.71 Ozan x)

GOL: Dk.29 Aziz, Dk.47-Dk.66 (penaltı) Cafercan, Dk.54 Bünyamin, Dk.68 Görkem (Darıca Gençlerbirliği)

SARI KART: Hayrullah, Yusuf (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3. Lig 2. Grupta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Yeşil Bursa\'yı 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

29\'ncu dakikada Halil\'in yaptığı sert ortaya iyi ayak koyan Aziz, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

47\'nci dakikada Alper\'in ortasında topla buluşan Cafercan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

54\'üncü dakikada Alper\'in ortasına iyi yükselen Bünyamin kafayla topu ağlara gönderdi: 3-0

66\'ncı dakikada penaltı atışını kullanan Cafercan, fileleri havalandırdı: 4-0.

68\'nci dakikada Cafercan\'ın arapasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Görkem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.

Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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