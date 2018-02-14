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Spor

Darıca Gençlerbirliği - Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: Darıca 15 Temmuz Şehir HAKEMLER: Buğrahan Koca (xx), Adem Şahan (xx), Mehmet Özer (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Emrullah (xx), Bünyamin (xx), Caferca

14 Şubat 2018 19:08

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: Darıca 15 Temmuz Şehir
HAKEMLER: Buğrahan Koca (xx), Adem Şahan (xx), Mehmet Özer (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Emrullah (xx), Bünyamin (xx), Cafercan (xxx), Halil (x)(Dk.64 Aziz x), Alperen (x)(Dk.70 Oktay x), Hakkı (xx)(Dk.85 Emrah)
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur (xx) - Muhammed (xx), Emrah (xx),  Mutlu (xx), Serdar (xx), Haydar (x) (Dk.72 Temel x), Gökhan (x)(Dk.34 Ömer x), Tayfur (xx), Gökhan (xx), Burak (xx), Fahrettin (xx)
GOL: Dk.90 Cafercan
SARI KART: Yok

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği sahasında ağırladığı Van Büyükşehir Belediyespor\'u son dakikada Cafercan\'ın attığı frikik golüyle 1-0 mağlup etti.

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