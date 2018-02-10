Darıca Gençlerbirliği - Kayseri Erciyesspor: 5-1
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
STAT: 15 Temmuz Şehir Stadı
HAKEMLER: Sefa can Meral (xx), Kadir Günal (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Deniz (xx) - Hayrullah (xx), Alper (xx), Enes (xx), Yusuf (xx), Doğancan (xx), Bünyamin (xx), Cafercan (xx), Alperen (xx), Oktay (xx), Hakkı (xx)(Dk.38 Emrah xx)
KAYSERİ ERCİYESSPOR: Alperen (x) - Halil (x), Batuhan (x), Furkan (xx), Yakup (x), Emre (x)(Dk.23 Osman x), Göktuğ (x), Yusuf (xx), Selim (xx), Seyfettin (x), Turgay (x)
GOL: Dk.1 Cafercan, Dk.34 Hakkı, Dk.65 Emrah, Dk.87 Oktay, Dk.89 Yusuf (Darıca Gençlerbirliği) Dk.67 Selim (Kayseri Erciyesspor)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği, sahasında Kayseri Erciyesspor’u 5-1 mağlup etti.
FOTOĞRAFLI