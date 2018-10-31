Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-1

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli),(DHA) -
STAT: İlçe
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Mehmet Bingül (xx), Vural Gül (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet Önal (xx) - Mehmet (xx), Raşit (xxx), Bünyamin (xx), Ahmet Kutluer (xx) (Dk.61 Coşkun xxx), Ramazan (xx), Servan (xx), Salih (xx), Aytaç (xx)(Dk.70 Görkem xx), Kerem (xx), Tuncay (xxx)(Dk.84 Oktay xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Fatih Tultak (x), Doğukan (x), Ali (x), Can (x), Toykan (x)(Dk.62 Ahmet x), Fatih Kızılay (x)(Dk.67 Sezer x), Cihan (x)(Dk.81 Hüseyin), Arif (x), Melih (x)
GOL: Dk.13, Dk.75 Tuncay, Dk.71 Raşit, Dk.82 Coşkun, Dk.87 Oktay, Dk.90 Görkem (Darıca Gençlerbirliği), Dk.85 Melih (Kardemir Karabükspor)
SARI KART: Servan, Mehmet (Darıca G.B), Can, Doğukan (Kardemir Karabükspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur\'da TFF 2\'nci Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği sahasında Spor Toto 1\'inci Lig takımlarından Kardemir Karabükspor\'u 6-1 yendi.
(FOTOĞRAFLI)