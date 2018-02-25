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Spor

Darıca Gençlerbirliği - Gölcükspor: 0-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Süleyman Soytürk (xx), Turhan Akbaş (xx), Çağdaş Çağ (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Emrullah (xx), Doğancan (x)(Dk

25 Şubat 2018 18:58

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir
HAKEMLER: Süleyman Soytürk (xx), Turhan Akbaş (xx), Çağdaş Çağ (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Emrullah (xx), Doğancan (x)(Dk.75 Bünyamin x), Cafercan (xx), Halil (xx), Alperen (x)(Dk.64 Aziz x), Hakkı (x)(Dk.78 Emrah)
GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan (xx), Ömer (xx), Furkan (x) (Dk.70 Cenk xx), Sedat (xx), İbrahim xx), Berke (x), Oktay (x)(Dk.78 Ahmet), Selim (xx), Onur (xx), Murat (xx)
GOL: Dk.80 Cenk (Gölcükspor)
SARI KART: Sedat, Furkan (Gölcükspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Darıca Gençlerbirliği sahasında Gölcükspor\'a 1-0 mağlup oldu.

15\'nci dakikada Alperen\'in şutunu kaleci çıkardı.
53\'üncü dakikada Yusuf\'un uzaktan şutunu kaleci iki hamlede çıkardı.
79\'uncu dakikada Ahmet uzaktan sert vurdu, kaleci Gökhan aynı güzellikte çıkardı.
80\'inci dakikada Cenk\'in sol çaprazdan çektiği şut fileleri havalandırdı: 1-0.
88\'inci dakikada Mehmet\'in kafa vuruşu direkten döndü.
Karşılaşma Gölcükspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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