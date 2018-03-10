T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0 Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA) STAT: Şehir HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serkan Gülçer (xx), Caner Eroğlu (xx) DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Hayrullah (xxx), Alper (xxx), Yusuf (xxx), Mehm

10 Mart 2018 20:22

Darıca Gençlerbirliği - Diyarbekirspor: 4-0

Erol POLAT / DARICA (Kocaeli), (DHA)

STAT: Şehir
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Serkan Gülçer (xx), Caner Eroğlu (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xxx) - Hayrullah (xxx), Alper (xxx), Yusuf (xxx), Mehmet (xxx), Emrullah (xxx), Bünyamin (xxx), Cafercan (xxx), Aziz (xxx) (Dk. 75 Oktay xx), Halil (xxx) (Dk. 87 Emrah xx), Hakkı (xx) (Dk. 67 Görkem xx)
DİYARBEKİRSPOR: Gökhan (x) - Emre (x), Mustafa (x), Ercüment (x), Muhammed (x)(Dk. 46 Umut x), Abdullah (x), Taner (x)(Dk. 46 Mehmet x), Emrah x), Vedat (xx), Osman (x), Yakup (x)(Dk. 57 Aykut x)
GOLLER: Dk. 37 Halil, Dk. 54 Bünyamin, Dk. 90 Emrah, Dk. 90+2 (P) Emrullah (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ercüment, Abdullah, Emrah (Diyarbekirspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta lider Darıca Gençlerbirliği sahasında Diyarbekirspor\'u 4-0 mağlup etti.

37\'nci dakikada Cafercan\'ın ortasında topa iyi yükselen Halil topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
40\'ıncı dakikada Halil\'in ileriye taşıdığı topla buluşan Cafercan net bir gol fırsatını kaçırdı.
57\'nci dakikada Aziz sağ kanattan hızlı çıktı, ceza sahasına çıkardığı topa Bünyamin sert vurdu ve top filelerle buluştu: 2-0.
90\'ıncı dakikada Bünyamin yaklaşık 25 metreden topa vurdu, kaleciden dönen topu Emrah tamamladı: 3-0.
90+2\'nci dakikada Oktay kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalecinin Oktay\'ı yere indirmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Emrullah penaltı atışını gole çevirdi: 4-0.
Karşılaşma Darıca Gençlerbirliği\'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Darıca GençlerbirliğiDiyarbekirsporPOLATDARICA Kocaeli DHA STATMustafa Kürşad FilizSerkan GülçerCaner EroğluGENÇLERBİRLİĞİ GökhanHayrullahAlperYusufMehmetEmrullahBünyaminCafercanAzizDkOktayHalilEmrah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24