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Dargeçit'te yasağın ardından dehşet görüntüleri; evler harabe, yollar ölü hayvanlarla dolu

Dargeçit'te 11 Aralık'ta başlayan sokağa çıkma yasağı 30 Aralık'ta son buldu

31 Aralık 2015 14:56

Fatih Pınar

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 11 Aralık'ta getirilen sokağa çıkma yasağı 30 Aralık'ta kaldırıldı. 19 günlük yasağın kaldırılmasının ardından ilçeye giren gazeteci Fatih Pınar, operasyonların ardından telef olan hayvanları, zarar gören evleri ve sokakları görüntüledi, ilçe sakinleriyle konuştu.

Çatışmalardan zarar gören, camları parçalanan evini gösteren yaşlı bir kadın, “Bu tek göz odada bir başımayım. Bütün evleri böyle yakıp yıkmışlar. Gâvur gibi zulmettiler bize…” diye konuştu.

Bir başka kadın, “Üzerimizdeki kıyafetlerle, sabahın köründe yalın ayak düştük yollara. Evimizi kim bu hale getirdi bilmiyoruz. Hayvanlarımızı katlettiler. Gebe ineğimi dahi öldürdüler. Bir kısım hayvanımız da korkup kaçmış” dedi.

Evi zarar gören bir başka kadın da, “Evimi kim bu hale getirdi bilmiyorum” diye konuştu.

Çocuklar da yolda parçalanmış eşeği görünce, “Tüm hayvanlarımızı öldürmüşler” diye tepki gösterdi. 

Yasağın kaldırılmasının ardından sokağa çıkan ilçe sakinleri, telef olan hayvanları taşıyarak yolları temizledi.

 

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Dargeçit'te yasağın ardından dehşet görüntüleri; evler harabe, yollar ölü hayvanlarla dolu

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