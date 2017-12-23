Dargeçit'te teröristlerin gösterdiği sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesinde, 1\'i kadın 2 PKK\'lı teröristin yer göstermesi sonucu 6 ayrı yerde yapılan aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, mühimmat, giyim, yaşam ve tibbi malzemeler ele geçirildi.

İsmi açıklanmayan PKK\'lı bir erkek teröristin yer göstermesi sonucu, Dargeçit ilçesine bağlı Umutköyü kırsal kesimindeki aramalarla ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21 Aralık 2017 perşembe günü erkek teröristin yer göstermesiyle Dargeçit ilçesi Umutlu köyü kırsalında bulunan bölgelere gidildiği, 4 ayrı bölgede yapılan arama tarama sonucu; sığınak içerisinde çuvallarla altı döşenmiş barınma alanı, 3 çift spor ayakkabı, 2 güneş paneli, kumanda ve şarj mekanizmaları, 4 çakmak tüpü, 2 küçük tüp, silah yağlama spreyi, çok sayıda yaşamsal malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Bunların yanı sıra, ele geçirilen diğer malzemeler şöyle:

\"Yaklaşık 50 metre kablo, ocak, kap çanak, 2 takım leşker kiyafeti, tamir bakım malzemeleri, çok sayıda demir testeresi, 2 şemsiye, pil blokları, 1 top kablo, küçük tüp, yaşamsal malzemeler, askeri kamufjli panço tipi 3 yağmurluk, 2 şemsiye, 3 çift ayakkabı, kazma, kürek, şemsiye, kamp tipi med, 4 alfa fire alıcı, 100 metre kablo, 3 alfa fire kumanda, 5 pil bloğu, 10 elektrikli fünye, 1 araç telsizi, 2 akü , 1 kamera, sivil giyim malzemesi , muhtelif tıbbi ve gıda malzemesi, 7.62 ve 39 mm çapında 80 fişek.\"

Tutuklu Rozarin kod adlı teröristin yer göstermesi sonucu yine Dargeçit ilçesine bağlı Tanyeri ve Beğendi mahalleleri kırsalında yapılan arama sonuçlarına ilişkin Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamasında, şöyle devam edildi:

\"19.12.2017 günü tutuklu bölücü terör örgütü mensubu \'Rozarin\' (kod) yer göstermesi sonucunda Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi Mahallelerine gidildiği; Tanyeri Mahallesi kırsalında taşların arasına gizlenmiş, içerisinde yaşam malzemeleri (çok sayıda konserve yiyecek) ve 1 adet leşker kıyafeti bulunan jelikan bidon ele geçirildi. Beğendi mahallesi kırsalında da, 2 oda şeklinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 adet mağara tespit edildiği, mağara içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 180 kilogram Anfo, 3 büyük, 3 küçük tüp, 5 kilogram mazot olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 100 metre kablo, çok sayıda bant, 7 adet doçka mermisi ele geçirildiği, malzemelerin bahse konu mağara içerisinde Bomba imha uzmanlarınca patlatılmak suretiyle imha edildi.\"

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