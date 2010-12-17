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Politika

DARGEÇİT'TE BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU TBMM (A.A)

17 Aralık 2010 00:57

-DARGEÇİT'TE BİR UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU TBMM (A.A) - 16.12.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir uzman çavuşun şehit olduğunu bildirdi.  Gönül, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2011 bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında yaptığı açıklamada, Dargeçit'teki olaya ilişkin bilgi vermek istediğini söyledi.   Bakan Gönül, uzman çavuş Kenan Erdem'in Mardin'in Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığında görevli iken, ilçe merkezinde saat 17.10'da sivil bir araçtan açılan ateş sonucu şehit olduğunu bildirdi.Gönül, şehit uzman çavuş Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi. 

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