Dargeçit'te 8 kişinin öldürülmesine ilişkin 5 askere müebbet hapis istemi

Dargeçit'te 1995 yılında biri uzman çavuş 8 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli sıfatıyla yargılanan dönemin Mardin Jandarma Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, Dargeçit Jandarma Komutanı Mehmet Tire, Jandarma Karakol Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutan Yardımcısı Haydar Topçam ve uzman çavuş Kerim Şahin hakkında "Taammüden öldürme" suçundan 3 ila 8'er kez müebbet hapis istendi.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede mağdur yakınları, gizli tanık, o dönem karakolda görev yapan asker ve korucuların ifadelerinin yer aldı. İddianamede maktuller Süleyman Seyhan, Nedim Akyön, Mehmet Emin Aslan, Seyhan Doğan, Davut Altınkaynak, Abdurrahman Olcay ve Abdurrahman Coşkun'un çeşitli tarihlerde PKK'ya yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı ve öldürüldüğü, yaşananlardan kimsenin haberinin olmaması ve durumu üst makamlara bildirmesin diye uzman çavuş Bilal Batırır'ın da karakolun kömür kazanına atılarak yakıldığı savunuldu.



Şüpheli İmren'in, azmettirmek suçundan 6 kez, Coşkun ve Batırır'ın öldürülmesinde ise asli fail olarak yer aldığı gerekçesiyle 2 kez müebbet hapisle yargılanması istendi. Şüpheli Tire hakkında, azmettirmek suçundan 5 kez, Batırır, Coşkun ve Aslan'ın öldürülmesinde de asli fail olarak 3 kez olmak üzere 8 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, diğer şüphelilerden Yılmaz ve Şahin için 6 kez, Topçam için de 3 kez, müebbet hapis cezası istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (AA)