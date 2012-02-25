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Dargeçit'te kazıda 4 kafatası bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kayıp yakınlarının yer göstermesi sonucu Ilısu köyü yol kenarında kazı yapıldı.

25 Şubat 2012 21:39

 

T24 - Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı'nın talimatıyla Dargeçit ilçesine 1 kilometre uzaklıktaki Ilısu köyü yol kenarında bir kuyuda kazı çalışması başlatıldı. Kazı, Cumhuriyet Savcısı Şükrü Aslan, kayıp yakınları ile avukatları Erdal Kuzu, Faruk Yiğit ve Hüseyin Cihangir nezaretinde gerçekleştirildi.

Kazı nedeniyle jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazıda, 4 kafatası ile çok sayıda kemik bulundu.

Kayıp yakınları Avukatı Erdal Kuzu, toplu halde bulunan kemiklerin Adli Tıp Kurumuna gönderileceğini söyledi.

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Mardin Dargeçitkazıkafatası

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