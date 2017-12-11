Dargeçit'te 2 PKK'lı öldürüldü

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 PKK\'lı terörist öldürüldü. Nusaybin ilçesine bağlı 4 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün saat 19.30 itibariyle kaldırıldı.

Mardin Valiliği, Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtttiği yazılı açıklamada şöyle dedi:

\"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte; 1 adet kaleşnikof, 8 adet şarjör, 240 adet fişek, 1 adet tabanca ve şarjör, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir.\"

Valilik ayrıca, Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy, Kaleli, Yakınca ve Güzelsu kırsal mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının dün saat 19.30 itibariyle kaldırıldığını açıkladı

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