Dargeçit’i karıştıran taciz iddiası

Mardin’in Dargeçit ilçesinde aracına aldığı 3 ilköğretim öğrencisine tacizde bulunduğu iddia edilen kamyon şoförü, çocukların yakınları tarafından linç edilmek istendi. Polisin vatandaşların elinden kurtardığı zanlı tutuklandı.

Kılavuz beldesinde oturan ilköğretim okulu öğrencileri A.Ç, H.A. ile V.K, Dargeçit'teki okullarına gitmek için yolda yürümeye başladı.

Bu sırada İdil-Dargeçit arasındaki yol inşaatında çalışan kamyon şoförü B.K, öğrencileri ilçeye götüreceği vaadiyle kamyonuna aldı.

Bir süre sonra sözlü ve filli tacizde bulunduğu iddiasıyla çocuklar yolda inerek, durumu ailelerine bildirdi.

Bunun üzerine öğrencilerin yakınları kamyonu takibe aldı. Durumu fark eden B.K, hızla olay yerinden kamyonuyla uzaklaşırken, öğrencilerin yakınlarından M.D., kovaladıkları kamyonun lastiğine tabancayla ateş ederek patlattı.

Lastiği patlamasına rağmen yolda durmayan ve ilçe girişine yönelen B.K., bu sırada polisten yardım istedi. Polis, ilçe girişinde güvenlik önlemi alarak B.K'yı zırhlı araca aldı.

Daha sonra polis, B.K. ile kamyona ateş açan M.D'yi gözaltına aldı.

B.K., Dargeçit merkez Şehit Ozan Demirkol Karakolu'nda sorgulaması yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılıkça ifadelerine başvurulan öğrenciler de ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, karakol önünde bekleyen bazı kişiler, B.K'yı linç etmek istedi. Polisin ikna çabasıyla, vatandaşlar daha sonra olaysız dağıldı.