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Dünya

Darfur'daki çatışmalarda 57 kişi öldü

Sudan’ın sorunlu Darfur bölgesinde, hükümet güçleri ve militanlar arasındaki çatışmada 57 kişinin öldüğü açıklandı.

15 Mayıs 2010 03:00

T24- Sudan’ın sorunlu Darfur bölgesinde, hükümet güçleri ve militanlar arasındaki çatışmada 57 kişinin öldüğü açıklandı.


Polis yetkilileri, bölgedeki en güçlü isyancı gruplardan Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM) militanlarının Güney Darfur’da ticari bir konvoyu koruyan güvenlik güçlerine ateş açtığını, çatışmada 27 güvenlik gücü ile 30 militanın öldüğünü açıkladı. Her iki taraftan toplam 87 kişinin yaralandığı kaydedildi.


JEM yetkilisi El Tahir El Feki de ilk ateşi askerlerin açtığını ve karşılık vermek zorunda kaldıklarını söyledi. El Feki ayrıca, JEM militanlarının bölgedeki iletişim hatlarını kestikleri iddialarını yalanladı.


2003 yılından beri hükümete karşı silahlı mücadele veren JEM, bölge halkının etkisiz hale getirildiğini ve fonlarının kısıtlandığını savunuyor.

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