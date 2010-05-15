Darfur'daki çatışmalarda 57 kişi öldü

T24-



Polis yetkilileri, bölgedeki en güçlü isyancı gruplardan Adalet ve Eşitlik Hareketi (JEM) militanlarının Güney Darfur’da ticari bir konvoyu koruyan güvenlik güçlerine ateş açtığını, çatışmada 27 güvenlik gücü ile 30 militanın öldüğünü açıkladı. Her iki taraftan toplam 87 kişinin yaralandığı kaydedildi.



JEM yetkilisi El Tahir El Feki de ilk ateşi askerlerin açtığını ve karşılık vermek zorunda kaldıklarını söyledi. El Feki ayrıca, JEM militanlarının bölgedeki iletişim hatlarını kestikleri iddialarını yalanladı.



2003 yılından beri hükümete karşı silahlı mücadele veren JEM, bölge halkının etkisiz hale getirildiğini ve fonlarının kısıtlandığını savunuyor.