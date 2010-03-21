Darfur'a 70 milyon dolarlık yardım

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bütün uluslararası kuruluşların Darfur sorununun çözümü için gösterdiği çabayı desteklediklerini bildirdi.



Bu arada Türkiye'nin Darfur'da Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi (TİKA) tarafından gerçekleştirilecek projelere 65-70 milyon dolar civarında katkıda bulunacağını açıklaması bekleniyor.



Türkiye ve Mısır'ın eş başkanlığında İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) tarafından düzenlenen Uluslararası Darfur Donörler Konferansı, Kahire'de başladı. Konferansa 80'den fazla ülkeden temsilciler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Kızılay ve Kızılhaç örgütlerinden yetkililer katılıyor.



Konferansın açılışında konuşan Davutoğlu, Darfur'daki durumun bütün bölgeyi olumsuz etkilediğine işaret etti. Sudan'daki sorunları bir tek ülkenin çözemeyeceğini belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:



"Türkiye, BM ve Afrika Birliği tarafından gerçekleştirilen Darfur konulu çabalara destek verecektir. Katar ile BM ve Afrika Birliğinin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Darfur'da sağlanan anlaşmanın tüm grupları kapsamasını umuyoruz. Ayrıca Çad ve Sudan hükümetleri arasında geçtiğimiz günlerde sağlanan uzlaşmanın Darfur'daki barışın devam etmesine büyük bir katkı yapacağına inanıyoruz"



Davutoğlu, Sudan'ın Afrika'daki ırklar, kültürler ve dinler arasında köprü vazifesi gören çok önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, "Bu ülkedeki istikrarsızlık tüm kıtayı etkileyecektir. Sudan'daki istikrar ise bugünkü toplanma amacımız olan bölgesel barış, uyum ve refahın gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.



İKT ve diğer bağışçı ülkelerin bugün Sudan'ın yeniden inşası ve imarı, Sudan halkına yardım elini uzatmak için toplandığını kaydeden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Darfur'un yeniden inşası hepimizin görevidir. Konferansa katılan tüm ülkelerin yeterli miktarda taahhütlerde bulunacağını biliyorum. Darfur'da barış ve istikrar sağlanıncaya kadar buraya yardımlarımızı sürdürelim."



Toplantının öğleden sonraki bölümünde katılımcı ülkelerin Darfur'a yapacakları yardım miktarlarını açıklayacakları öğrenildi.



İKT, Donörler Konferansında 2 milyar dolar toplanmasını bekliyor.