Dardanel’in Çanakkale fabrikasında çalışan işçi: İş kazası durumunda hastaneye değil eve gönderiliyoruz

Konserve balık üreticisi Dardanel’in Çanakkale’deki fabrikasında çalışan bir kadın işçi tuvalet ve soyunma odalarının dahi girişine kamera konduğunu söyledi. Kadın işçi “Şu an 9 buçuk saatlik vardiyada bize yarım saat mola hakkı tanıyorlar. Bir ihtiyacımız olsa, tuvalete gitmek istesek izin alamıyoruz” dedi.

Dardanel Koronavirüs salgının başladığı dönem 15 gün kapalı devre çalışma modeli ile gündem olmuştu. Dardanel fabrikasında çalışan bir kadın işçi, fabrikadaki çalışma koşullarını BirGün gazetesinden Rıfat Kırcı’ya anlattı.

“Birbirimizle konuşmamıza bile izin vermiyorlar”

İşçi yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kalabalık bir fabrika ama ben kaç kişi çalıştığını bilmiyorum. Bizden gizliyorlar. Sorunlar o kadar büyük ki birbirimizle konuşmamıza bile izin vermiyorlar. Benim görev yerim değişiyor. Paketlemede ya da kumanyada çalıştığım oluyor. 4 kişi bir araya gelse pandemi gerekçesiyle mesafe koyduruyorlar aramıza ancak bantlarda yarım metre arayla çalışıyoruz. Burada ise konuşmamız yasak. Sadece makinelerin sesi duyulacak.”

"Tuvalete gitmek istesek izin alamıyoruz"

Fabrikada 2 vardiya çalıştırıldıklarını ve mesai saatlerinin yasal sürenin üzerine çıktığını dile getiren işçi şunları söyledi: “Bazen 12 saatlik iki vardiya oluyor. Şimdi 9 buçuk saatlik 2 vardiya çalışıyor. Şu an 9 buçuk saatlik vardiyada bize yarım saat mola hakkı tanıyorlar. Bir ihtiyacımız olsa, tuvalete gitmek istesek izin alamıyoruz. ‘Molada girseydiniz’ diyorlar. Her iki çalışma düzeninde de haftada 1 gün izin yapabiliyoruz. 12 saat çalışırken bile molalarda çay ve su bile verilmiyor. Kantinden sürekli zamlanan fiyatlarla kendimiz almak zorunda kalıyoruz.”

Fabrika çalışanlarının yüzde 70’ten fazlasının taşeron olduğunu söyleyen işçi, “Kanunen hiçbir hakları olmayan bu işçiler toplumun en ötekilerinden seçiliyor. Sigorta olmadığı için herhangi bir iş kazası durumunda hastaneye değil eve gönderiliyoruz” diye konuştu.

Dardanel’de hem kendilerine verilen yemeğin hem de ürettikleri ürünlerin sağlıksız olduğunu söyleyen işçi “Paketleme esnasında bozuk ve çok bozuk ürünleri ayırıp bu ürünleri tekrar kutulayıp tüketiciye sunuyoruz” diye konuştu.