Gıda-İş, Dardanel'de karantinada çalışmaya "Prangalar eksik" diye tepki gösterdi, hukukçular "Kanunda 'kapalı çalışma' sistemi yok" dedi

Konserve balık üreticisi Dardanel’in Çanakkale’deki fabrikasında karantina kararı alındı. Yapılan açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır” denildi.

Kararın Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda alındığı, çalışanların işlerine devam edeceği, akşam ise fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacağı belirtildi.

Dardanel çalışanları ise “kapalı devre çalışma sistemi”ne itiraz ederek, COVID-19’un daha önce görüldüğü işyerlerinde böyle bir uygulamanın yapılmadığını ve virüs yayılırken çalışmaya devam etmenin işçilerin sağlığını tehlikeye attığını belirttiler.

"Bu insanlar köle mi?"

Avukat ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesi sahibi Hüseyin Numan Bilir, T24'e yaptığı değerlendirmede, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda “kapalı çalışma” diye bir uygulama bulunmadığını belirterek, Dardanel için alınan kararın garip olduğunu belirtti. “Kapalı çalışma” sisteminin, işçileri evlerinden ayıracağını vurgulayan Bilir, “Çalışanlar arasında küçük yaşta çocuğu olanlar var, onları hangi hakla evinden ayıracaksınız? Bu insanlar köle mi? Çalışma hayatında böyle bir şey yok” dedi.

Evrensel’in haberine göre ise DİSK/Gıda-İş Sendikası Dardanel’deki süreçle ilgili Çanakkale Valiliğine, Belediye Başkanlığına ve İl Hıfzısıhha Kuruluna yazı göndererek tüm işçilerin testten geçirilmesini ve üretime ara verilerek işçilerin karantina altına alınmasını istedi.

Gıda-İş: Prangaları eksik

Dardanel’de patronun taleplerinin hayata geçtiğini dile getiren DİSK/Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan şöyle devam etti: “Bunun adı zorla çalıştırmadır. Sağlık Kurulundan rapor alan işçilerin raporları bile iptal ediliyor. Bunlar hukuk dışıdır. İl Hıfzısıhha Kurulu da işçilerin güvenliğini düşünmemiştir. Valilik, İl Hıfzısıhha Kurulu ortaya çıkan sonuçlara göre değil, patronun taleplerini dikkate alarak kararlar alıyor. İşveren işçileri para cezalarıyla, kolluk kuvvetleriyle tehdit ediyor. Bu kamu kurumlarından her türlü desteği aldığının göstergesidir. Bu şekliyle bu fabrika bir çalışma kampına dönüştürülmüştür. Görüyoruz ki 21. yüzyılda işçilerin bir prangaları eksik.”

T24 Ekonomi Servisi