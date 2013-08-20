'Mısır'da darbeyi yapması bizden, tatili yapması sizden'

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşler sokaklara döküldü; güvenlik güçlerince göstericilere yönelik düzenlenen kanlı operasyonlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ancak ‘ülkede hiçbir sorun yaşanmadığını’ savunan Mısırlı yetkililer, ülke turizmini canlandırmak için Youtube, Facebook ve Twitter gibi internet sitelerinden çalışma başlattı.

Mısır ekonomisi de ‘darbe’ aldı

Geçen yıl yapılan seçimden Cumhurbaşkanı olarak çıkan Muhammed Mursi’nin 3 Temmuz’da askeri bir darbeyle devrilmesinin ardından Mısır ekonomisinin lokomotifi konumunda olan turizm de ciddi bir darbe aldı.

Ülkedeki güvenlik sorunu ve ordu tarafından gerçekleştirilen katliamlar, başta Thomson ve Thomas Cook olmak üzere Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinin Mısır’a düzenledikleri tatil turlarının çoğunu iptal etmesine yol açtı.

Kızıldeniz kıyısındaki otellerde şu an 40 bin kadar İngiliz turistin bulunduğu olduğu tahmin ediliyor.

Mısır ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan turizm sektörünü yeniden canlandırmak isteyen geçici yönetim ise, ülkede yaşanan gerginliğin güvenlik sorunu oluşturmadığı mesajını veren bir PR çalışması başlattı.

Youtube’dan ‘Her şey yolunda’ mesajı

Video paylaşım sitesi Youtube’da bir kanal açan Mısırlı yetkililer, başta Kızıldeniz olmak üzere, ülkedeki turistik destinasyonlarda kaydedilen görüntüler yayınlıyor.

Twitter ve Facebook’ta Mısırlı yetkililer tarafından yapılan paylaşımlar ülke turizminin sorunsuz devam ettiğini anlatıyor.

Mısır Turizm Müşaviri Ahmed Ali İsmail de bu kapsamda, ülke turizminde “Her şeyin yolunda” olduğuna dair Türk basınına çağrı yaptı.

Ahmed Ali İsmail tarafından Türk medya mensuplarına gönderilen açıklama şöyle:

“Lütfen yeni YouTube kanalımızı inceleyin. Açtığımız bu yeni Youtube kanalının amacı Mısır turizminin içinde bulunduğumuz duruma rağmen hala güvenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini göstermektir. Bu kanalda Mısır'daki turistik destinasyonlardaki yaşam tarzı ve şu anda Mısır'ı ziyaret etmekte olan turistlerin görüşlerini görebilirsiniz.

Kanal Mısır'daki turistik aktiviteler, bölgeler ve ülke hakkındaki değerlendirmeler de içeriyor. Youtube kanalımızdan videoların her gün güncellendiğini, aynı zamanda Twitter ve Facebook aracılığıyla da aynı içeriğe ulaşmanın mümkün olduğunu belirtmek isteriz.

Ahmed Ali İsmail

Mısır Turizm Müşaviri”

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Öte yandan, Brigitte Wachel adlı Avusturyalı bir kadının 11 yıldan bu yana yaşadığı Mısır’ın sahil kenti El Gouna’dan gönderdiği bir fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu.

Wachel Twitter hesabından bir fotoğraf yayınlayarak "Burada her şey yolunda. Gayet huzurluyum ve korkmuyorum" diye yazdı. Marsa Alam kentinde tatil yapan turist Peter Haidvogel ise Heute gazetesinin Facebook sayfasından "Mısır’da her şey harika" diye yazdığı yorum gönderdi.

Avusturya, daha önce vatandaşlarını Mısır'a gitmeme konusunda uyarmıştı.