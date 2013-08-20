Mısır turizmi için tehlike çanları çalıyor

Pek çok ülke, vatandaşlarını Mısır'a gitmemeleri yönünde uyarırken yıllık GSYH tutarının yüzde 20'sini turizmden elde eden Mısır ekonomisinin büyük yara alması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Mısır'da şiddet olayları artarak devam ederken, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından olan turizm için de alarm zilleri çalıyor. Birçok ülke, vatandaşlarına "Mısır'a gitmeyin" çağrısı yaparken, Batılı turizm şirketleri de Mısır turlarını iptal etmeye başladı. Son olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı da Mısır'a gidilmemesi tavsiyesinde bulundu ancak bu ülkedeki vatandaşlarına "acilen dönme çağrısı" yapmadı. Alman seyahat acenteleri de eylül ayı ortasına kadar tüm Mısır seyahatlerini durdurma kararı aldı.

Federal Alman Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler ışığında Mısır ile ilgili güvenlik değerlendirmesini güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mevcut durum ve gelişmelerin seyrinin öngörülememesi nedeniyle Mısır'a gidilmemesini tavsiye ediyoruz" denildi. Açıklamada özellikle başkent Kahire ile Yukarı Mısır diye tabir edilen ve turistik şehirler Luksor ve Aussuan'ı da kapsayan bölgenin yanısıra Nil nehrindeki gemi yolculuklarından da uzak durulması "ivedilikle" tavsiye edildi. Turistik bölgelerde tatillerini geçirmekte olanların da son derece dikkatli olmaları ve tur operatörlerinin direktiflerine uymaları gerektiği kaydedildi.

Alman turizm şirketleri Mısır'a seyahatleri eylül ortasına kadar durdurma kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın uyarıları belirleyici oluyor

Bakanlığın bu güvenlik uyarısının ardından Alman turizm şirketleri de harekete geçti ve Mısır'a seyahatleri eylül ortasına kadar durdurma kararı aldı. Thomas Cook adlı seyahat şirketinin basın sözcüsü Mathias Brande konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Biz seyahat organizatörleri için Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik uyarıları, takınacağımız tavır ve yükleneceğimiz sorumluluklar açısından belirleyici oluyor. Dışişlerinden bir seyahat uyarısı yapılması durumunda, ilgili ülkeye tüm turlar iptal ediliyor ve oradaki turistlerin derhal geri dönmesi sağlanıyor. Nitekim bakanlığın 'Mısır'a gitmeyin' yönündeki tavsiyesi neticesinde bu ülkeye yeni turlar düzenlemiyoruz. Ancak buna rağmen Almanya'ya erken dönmek istemeyenler de tatillerine öngörüldüğü şekilde devam edebiliyor."

Daha önce rezervasyon yaptırmış müşterilere Mısır yerine ya alternatif ülkeler sunuluyor ya da paraları iade ediliyor. Thomas Cook'un basın sözcüsü Brandes, Federal Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Mısır'ı derhal terk edin" şeklinde bir ibare yer almadığını hatırlattı:

"Bu nedenle müşterilerimize, tatillerine planlandığı gibi normal bir şekilde devam edebileceklerini önerdik ve bu hemen herkes tarafından da kabul gördü. Kızıldeniz'deki rehberlerimizle telefonda görüştük. İki kişi dönme imkânı olup olmadığını sormuş ama tatilini yarıda kesip Mısır'ı terk etme konusunda somut bir talep henüz gelmemiş."

Yılda 14 milyon turist hedefi hayal oldu

Almanların yanı sıra Rus turistler de Mısır'a hayli rağbet gösteriyor. Ancak tıpkı Almanya'da olduğu gibi Rusya'da da son gelişmelerin ardından Mısır'a tüm seyahatler durduruldu. Rus Seyahat Acenteleri Birliği'nden İrina Tyurina "Gerekli evrakları hazır olanlar elbette bu ülkeye gidebilir. Ancak biz ivedi olarak Mısır'a gidilmemesini tavsiye ediyoruz" diyor.

Yabancı turistlerin gelmemesi, Mısır ekonomisi için orta ve uzun vadede tam bir faciaya yol açabilir. Zira Mısır'ın gayrisafi yurtiçi hâsılasının yüzde 20'sini turizm gelirleri oluşturuyor. Turizmdeki yıllık ciro ise 10 milyar doların üzerinde. Sadece Süveyş Kanalı'ndan bir yılda alınan geçiş ücretlerinin toplamı 5 milyar doları buluyor. Mısır Turizm Bakanlığı, geçen yıl 11,5 milyon olan yabancı turist sayısını bu yıl 14 milyona yükseltmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak ülkedeki kargaşa ortamının devam etmesi, bu beklentileri boşa çıkardı. Şimdi amaç, hâlihazırda Mısır'da bulunan turistlerin tatillerini kesip ülkelerine dönmelerinin öne geçmek.

'Otellerdeki turistler güvende'

Thomas Cook turizm şirketinin basın sözcüsü Mathias Brandes, Şarm el Şeyh ve Hurgada gibi gözde tatil bölgelerindeki turistler için herhangi bir güvenlik endişesi bulunmadığının altını çizdi:

"Tatillerini otellerde geçiren turistler iyi bir şekilde korunuyor ve ülkede olup bitenleri neredeyse hiçbir şekilde hissetmiyor. Tatil yöresi Hurgada'nın Kahire'ye yaklaşık sekiz saatlik bir mesafede bulunduğu da unutulmamalı. Yani olayların cereyan ettiği bölge hemen köşe başında değil ve tatilciler hiçbir surette durumdan etkilenmiyor."

Deutsche Welle Türkçe